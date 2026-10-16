Lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Định Quang - Thành viên Hội đồng Chứng minh tại chùa Huỳnh Kim

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; cùng chư vị giáo phẩm Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Tăng Ni TP.HCM đã quang lâm, thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân những đóng góp của Trưởng lão Hòa thượng Thích Định Quang đối với Đạo pháp và Dân tộc.

Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Định Quang

Trưởng lão Hòa thượng Thích Định Quang, thế danh Trần Văn Chỉnh, sinh năm1924, tại H.Lấp Vò, tỉnh Long Xuyên (nay là tỉnh Đồng Tháp). Ngài trưởng thành trong gia phong uyên thâm về y học, Nho học và có truyền thống sùng mộ Phật pháp.

Năm 1941, ngài xuất gia tại chùa Phước Long với Hòa thượng Hồng Phước, được Bổn sư ban pháp danh là Nhựt Kiến, hiệu Không Tâm. Ngài được Bổn sư cho thọ giới Sa-di tại chùa Giác Hoa vào năm 1944. Năm 1945, ngài thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn chùa Giác Hoa.

Năm 1948, thực dân Pháp trở lại xâm lược lục tỉnh Nam kỳ, không bàng quan trước thời cuộc, ngài đã tham gia tổ chức Thanh niên Tiền phong và Phật giáo Cứu quốc Nam Bộ.

Chư tôn đức thành kính tưởng niệm - Ảnh: Diệu Hiếu

Ngài đã đến cầu học tại các chùa như: Linh Thứu, Bình An, Phước Ân, Phong Hòa, Tân Long... Bất cứ ở đâu, ngài cũng đều phát tâm công quả, chăm sóc, tu bổ cảnh chùa mỗi ngày một khang trang hơn, để đáp đền ơn giáo dưỡng của thầy tổ và ơn đàn-na tín thí.

Năm 1957, ngài lên Sài Gòn tham dự Khóa huấn luyện trụ trì Như Lai Sứ giả do Giáo hội Tăng-già Nam Việt tổ chức tại chùa Pháp Hội (Chợ Lớn).

Năm 1959, ngài được cung thỉnh về trụ trì chùa Huỳnh Kim, là ngôi chùa của gia tộc họ Nguyễn do ông Nguyễn Văn Sắc hiến cúng. Với sự thiếu hụt trong cảnh cỏ lau hoang vu, ngài vừa tu sửa chùa cảnh, vừa xây dựng tạm một ngôi nhà lá để có nơi tu tập, đồng thời mở phòng thuốc Nam, xem mạch bốc thuốc, giúp đỡ người hoạn nạn.

Hòa thượng Thích Giác Trí đại diện môn đồ đệ tử tác bạch

Năm 1960, ngài đến y chỉ cầu pháp với Hòa thượng Minh Đức, trụ trì chùa Thiên Tôn (Q.5 cũ), được Hòa thượng ban pháp húy là Tâm Chỉnh, hiệu Định Quang nối pháp đời thứ 43, dòng Tế Thượng Chánh tông - thuộc môn phái Thiên Thai Thiền Giáo tông.

Sau Pháp nạn 1963, cuộc đấu tranh đòi bình đẳng tôn giáo của Phật giáo miền Nam thành công, năm 1964, GHPGVN Thống nhất được thành lập, ngài được cử đảm nhiệm nhiều Phật sự.

Hòa thượng thành lập Phật học viện Huệ Quang do ngài làm Giám viện tại chùa Huỳnh Kim, giảng dạy chương trình Sơ đẳng, Trung đẳng Phật học chuyên khoa. Năm 1969, Hòa thượng tiến hành xây dựng Trường Bồ Đề Huệ Quang bên cạnh Phật học viện, dành cho các lớp Tiểu học và Trung học đệ nhị cấp, đệ nhất cấp.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm ban đạo từ chứng minh

Năm 1975, đất nước thống nhất, Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước TP.HCM được thành lập, ngài được phân công làm Trưởng ban Liên lạc Phật giáo yêu nước Q.11 (cũ), văn phòng đặt tại chùa Sùng Đức (Chợ Lớn).

Năm 1979, sau khi Hòa thượng Thích Bửu Chơn phụ trách Q.Gò Vấp (cũ) viên tịch, Hòa thượng Thích Định Quang được phân công trở lại quận nhà để đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Liên lạc Phật giáo yêu nước quận cho đến ngày thống nhất Phật giáo cả nước vào năm 1981.

Năm 1982, tại Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ nhất, Hòa thượng được cử làm Ủy viên Tài chánh trong Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM, trong suốt 3 nhiệm kỳ. Đồng thời, ngài được Tăng Ni, Phật tử cung thỉnh làm Chứng minh và tiếp theo là Chánh Đại diện Phật giáo Q.Gò Vấp (cũ). Trong nhiệm kỳ IV của Thành hội Phật giáo, Hòa thượng đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Kiểm soát và Trưởng ban Kiểm Tăng Thành hội Phật giáo TP.HCM.

Khóa lễ cúng ngọ

Năm 1990, ngài cùng Hòa thượng Thích Thiện Hào, Chứng minh Ban Thừa kế tổ đình Thiên Thai, khởi công trùng tu chùa Thiên Bửu Tháp tại núi Thiên Thai (Bà Rịa cũ) và tổ đình Thiên Tôn cùng tháp Tổ tại Bình Khê (Bình Định cũ). Đây là hai di tích cuối cùng của Tổ sư Huệ Đăng. Ngoài ra, Hòa thượng còn đứng ra vận động Phật tử góp công, góp của xây dựng lại chùa Linh Sơn Hải Hội do Hòa thượng Bửu Đăng khai sơn.

Năm 1993, Hòa thượng đã tổ chức trùng tu chánh điện chùa Huỳnh Kim. Cuối năm 1993, ngài mở lớp học tình thương tại cơ sở để giúp đỡ các cháu thiếu nhi nghèo, mồ côi không có điều kiện đến trường được thoát nạn mù chữ. Năm 1994, Hòa thượng được chính quyền địa phương cho phép thành lập Hội Tương tế Kim Quang, với số hội viên gần 5.000 người, không phân biệt thành phần tôn giáo, nhằm tương trợ lúc về già, bằng cách tự nguyện đóng góp khi trong hội có người qua đời.

Năm 1997, tại Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ V, ngài được cử làm Phó ban Trị sự Thành hội Phật giáo, kiêm Chứng minh Ban Đại diện Phật giáo Q.Gò Vấp (cũ). Tháng 11-1997, tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IV tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, ngài được Đại hội suy tôn làm Thành viên Hội đồng Chứng minh và Chứng minh Ban Hoằng pháp Trung ương.

Trang nghiêm khóa lễ tưởng niệm húy nhật Trưởng lão Hòa thượng Thích Định Quang

Do công đức và sự nghiệp phục vụ cho Đạo pháp và Dân tộc, Hòa thượng được Nhà nước trao tặng: Huân chương kháng chiến hạng Nhì, Huy chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân, Huy hiệu TP.HCM cùng nhiều Bằng khen của UBND, Ủy ban MTTQVN TP.HCM và địa phương...

Năm 1999, Hòa thượng kết hợp với Ban Đại diện Phật giáo Q.Gò Vấp (cũ) mở Lớp Sơ cấp Phật học tại chùa Huỳnh Kim cho trên 60 Tăng Ni sinh trong quận ghi danh theo học. Lớp học dự kiến sẽ khai giảng vào ngày 19-9 Âm lịch, nhưng sau một cơn bệnh, Hòa thượng đã theo định luật vô thường, xả báo thân thu thần viên tịch vào lúc 16 giờ 30 ngày mùng 7-9-Âm lịch (nhằm ngày 15-10-1999) tại trú xứ chùa Huỳnh Kim; trụ thế 76 năm, 51 hạ lạp.