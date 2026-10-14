Lễ tưởng niệm Tiểu tường Hòa thượng Thích Thiện Tánh - nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tánh

Hiện diện dâng hương tưởng niệm có Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư Tăng Ni các tự viện cùng đông đảo Phật tử.

Tại buổi lễ, chư tôn đức Ban Kinh sư thực hiện nghi thức cúng ngọ, tụng kinh A Di Đà và cung tiến Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tánh.

Khóa lễ cúng ngọ

Trước Giác linh đài, chư tôn đức thành kính dâng hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tánh - vị giáo phẩm có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của GHPGVN TP.HCM hơn 40 năm qua.

Trong không khí trang nghiêm, đại chúng đã đồng tụng thời Bát-nhã tâm kinh, nhất tâm cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tánh cao đăng Phật quốc.

Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tánh, thế danh Nguyễn Minh Tâm, sinh ngày 20-12-1941 tại xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long). Ngài trụ trì chùa Khánh Anh, phường Vườn Lài, TP.HCM; viện chủ chùa Long Phú, xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long.

Từ năm 1976 đến năm 1981, Hòa thượng đảm nhiệm Phó ban Liên lạc Phật giáo yêu nước Q.10 (cũ), đại biểu chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I (1982), tham gia vào Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ II (1987-1990) với vai trò Ủy viên.

Chư tôn đức thành kính tưởng niệm

Với hơn 40 năm gắn bó cùng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, ngài từng đảm nhiệm Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng các khóa III, IV; Phó Trưởng ban khóa V; Phó Trưởng ban Thường trực khóa VI, VII và VIII; Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế khóa IX; Cố vấn Ban Trị sự khóa X.

Hòa thượng tham gia Hội đồng Trị sự GHPGVN với vai trò Ủy viên Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ IV, V; Ủy viên Kiểm soát nhiệm kỳ VI; Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII, VIII; Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ VIII, IX cho đến lúc viên tịch.

Khóa lễ cung tiến Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tánh

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tánh viên tịch vào lúc 9 giờ 55 phút ngày 25-10-2025 (nhằm ngày 5-9-Ất Tỵ), tại chùa Phổ Quang (P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM); trụ thế 84 năm, 64 hạ lạp.

Trước đó, ngày 13-10, tại chùa Khánh Anh và Long Phú, môn đồ pháp quyến cũng trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm Tiểu tường Hòa thượng Thích Thiện Tánh.

Dịp này, chư Tăng và Phật tử chùa Khánh Anh tổ chức trao tặng 100 phần quà với tổng trị giá 400 triệu đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chùa Khánh Anh tổ chức trao quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương