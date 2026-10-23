Lễ tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc - nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN

Giác linh đài Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc

Chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư tôn đức Ủy viên Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Phân ban Ni giới Trung ương và TP.HCM; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện tại TP.HCM cùng Phật tử gần xa đồng tham dự.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Bửu Đăng, trụ trì chùa Long Vân (phường Bình Thạnh) sám chủ buổi lễ cùng Ban Kinh sư đã cử hành khóa lễ cúng ngọ và cung tiến Giác linh Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc.

Chư tôn giáo phẩm thắp hương tưởng niệm Giác linh Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc

Nơi Giác linh đài, chư tôn giáo phẩm thắp hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện Giác linh Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc cao đăng Phật quốc.

Dịp này, môn đồ đệ tử cũng đã thiết lễ trai Tăng, cúng dường lên chư tôn giáo phẩm để viên tròn hiếu đạo. Tại trai đường, Ni sư Thích nữ Như Trí, trụ trì chùa Phổ Đà dâng lời tưởng niệm, tưởng nhớ bậc Ân sư đã truyền trao giới thân huệ mạng và đời sống tâm linh vững vàng.

Nhất tâm cầu nguyện Giác linh Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc cao đăng Phật quốc

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm ôn lại công hạnh của cố Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc đã dấn thân phụng sự và có nhiều đóng góp cho Giáo hội TP.HCM, Q.Bình Thạnh (cũ). Đồng thời, ngài cũng tán thán công đức cúng dường của môn đồ pháp quyến và nhắc nhở hàng Ni chúng noi theo công hạnh của cố Ni trưởng trên bước đường tu học, hành đạo.

Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc, tự Hạnh Chơn, pháp hiệu Bửu Ngọc (thế danh Nguyễn Thị Nghĩa) sinh ngày 15-2-1937, trong gia đình có truyền thống thâm tín đạo Phật. Năm 10 tuổi, Ni trưởng được gửi vào chùa Phước Huệ (Campuchia) tu học.

Ni sư Thích nữ Như Trí dâng lời tác bạch cúng dường

Năm 16 tuổi (1956), Ni trưởng về Việt Nam ở tại chùa Kim Liên Q.4 (cũ) thọ giới Sa-di-ni, được ban pháp danh Huệ Ngọc, thỉnh cầu Hòa thượng Thích Hành Trụ làm thầy y chỉ và được ngài gửi đến chùa Sắc tứ Linh Thứu (Tiền Giang) nhập chúng theo học Lớp Sơ cấp Phật học.

Năm 21 tuổi (1961), Ni trưởng thọ giới Thức-xoa-ma-na tại chùa Từ Nghiêm (phường Vườn Lài) do Ni trưởng Thích nữ Như Thanh làm Hòa thượng Ni truyền giới, rồi theo học Lớp Trung đẳng Phật học tại Ni trường Dược Sư (phường Bình Lợi Trung).

Năm 25 tuổi (1965), Ni trưởng cầu thọ Cụ túc giới với pháp danh Như Ngọc tại giới đàn chùa Từ Nghiêm, do Sư bà Đàm Hương làm Hòa thượng Ni đàn đầu. Cũng trong năm này, Ni trưởng tốt nghiệp Trung đẳng Phật học Huệ Nghiêm.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm ban đạo từ

Năm 1984, Ni trưởng được bổ nhiệm trụ trì chùa Bảo Vân (phường Gia Định) và bổ nhiệm làm trụ trì chùa Phổ Đà vào năm 1986. Từ đó, Ni trưởng bắt đầu tiếp độ Ni chúng về tu học, liên tục mở các khóa An cư kiết hạ tập trung cho chư Ni các nơi về an cư.

Sinh thời, Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc đảm nhiệm các chức vụ: Ủy viên Hội đồng Trị sự, Ủy viên Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM, Phó ban Đại diện Phật giáo Q.Bình Thạnh (cũ),…

Môn đồ đệ tử dâng phạn thực cúng dường trong khóa lễ cung tiến Giác linh Ni trưởng

Cả cuộc đời Ni trưởng là sự cống hiến cho Đạo pháp và Dân tộc, là vị giáo phẩm giới đức trang nghiêm, được chư Tăng, Ni quý kính, được Giáo hội các cấp, các cơ quan cung cử nhiều vai trò, trọng trách. Cuộc đời Ni trưởng là tấm gương sáng “tốt đạo đẹp đời” xứng đáng cho tất cả Ni chúng thế hệ trẻ noi theo.

Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc thâu thần viên tịch vào 8 giờ 50 phút ngày 31-10-2020 (15-9-Canh Tý); trụ thế 84 năm, 60 hạ lạp.