Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm

Đúng 9 giờ 30, chư Tăng và Phật tử vân tập tại chánh điện đồng tụng kinh Di giáo do ngài dịch Việt văn. Sau thời tụng kinh, chư Tăng đã cử hành lễ cúng ngọ và đảnh lễ tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang sinh năm 1923, nguyên quán làng Diêm Điền, tổng Long Đại, phủ Quảng Ninh (nay là P.Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị).

Ngài xuất gia năm 1936 với Đại sư Hồng Tuyên ở chùa Phổ Minh, sau đó vào kinh đô Phú Xuân tu học và gắn bó với Phật giáo cố đô, đặc biệt Pháp nạn năm 1963 xuất phát từ Huế trong Đại lễ Phật đản Phật lịch 2507.

Khóa lễ tụng kinh

Trưởng lão Hòa thượng là tác giả của nhiều công trình giảng luận Phật pháp, Luật học của người xuất gia; là nhà phiên dịch, chú giải nhiều kinh điển Đại thừa, sám pháp, luận sớ của chư vị Bồ-tát, chư Tổ sư và hàng trăm bài khảo luận dựng lại tinh thần Phật giáo trong thời kỳ chấn hưng Phật giáo, làm nền tảng cho Phật học và thái độ ứng xử theo Chánh pháp.

Kể từ lúc gắn bó các hoạt động Phật giáo ở Sài Gòn, sau ngày thống nhất đất nước, Trưởng lão Hòa thượng ở tại chùa Ấn Quang, rồi Quảng Hương Già Lam (TP.HCM) chuyên tâm hành trì, viết sách, dịch và chú giải kinh, luật, luận…

Năm 2013, ở tuổi 91, Trưởng lão Hòa thượng đã trở về thăm quê nhà sau hơn 60 năm xa cách và lưu lại chốn cũ là chùa Từ Đàm, tiếp tục việc dịch thuật kinh điển và chuyên tâm hành trì cho tới ngày viên tịch.

Xá-lợi của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang đã thuận thế vô thường an nhiên viên tịch tại phương trượng chùa Từ Đàm vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 8-11-2019 (nhằm ngày 12-10-Kỷ Hợi), trụ thế 97 năm, 72 hạ lạp. Thuận theo di huấn của ngài, chư vị pháp tử và môn đồ pháp quyến đã tổ chức tang lễ giản đơn.

Thân tứ đại của Trưởng lão Hòa thượng đã được trà-tỳ vào ngày 1-11-2019 tại Công viên Vĩnh Hằng (Huế) với sự thành tâm cầu nguyện của hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử và người dân xứ Huế.

Nhân ngày chung thất trai tuần, sau khóa lễ tụng kinh Kim cang, Tăng Ni, Phật tử trang nghiêm đảnh lễ, đồng niệm Phật; chư vị pháp tử đã cung thỉnh xá-lợi của Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp tại khuôn viên tổ đình Từ Đàm.

Dâng hương, đảnh lễ trước bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang

Được biết, cũng theo di huấn để lại, tổ đình Từ Đàm là nơi lưu giữ xá-lợi của Trưởng lão Hòa thượng, trong đó có xá-lợi xương sọ. Ngoài ra, có hai nơi khác được thờ một phần xá-lợi của ngài là Quảng Hương Già Lam (TP.HCM) và chùa Đại Giác (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị) - quê hương của Trưởng lão Hòa thượng.

Hiện nay, tại tổ đình Từ Đàm, nơi gian phòng cố Trưởng lão tu tập và phiên dịch kinh sách những năm tháng cuối đời, Trưởng lão Hòa thượng Thích Hải Ấn đã tôn tạo thành không gian “Dư hương thất” để tưởng niệm. Tại Quảng Hương Già Lam (TP.HCM) cũng tôn tạo không gian tưởng niệm ngài.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Thủ bút Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang