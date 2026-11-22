Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm Giác linh Hòa thượng Thích Từ Hạnh

Buổi lễ có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương; chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II Trung ương Giáo hội.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn dâng trà cúng dường

Nơi Giác linh đài, trong không khí trang nghiêm, chư tôn giáo phẩm đã dâng hương tưởng niệm ngày húy nhật, trì tụng thời kinh Bát-nhã cúng dường và cầu nguyện Giác linh Hòa thượng Thích Từ Hạnh cao đăng Phật quốc.

Chư Tăng đồng thời dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân những công hạnh và đóng góp lớn lao của cố Hòa thượng đối với sự phát triển của Giáo hội, đặc biệt trong công tác đào tạo Tăng tài, hành chánh Giáo hội.

Tưởng niệm vị giáo phẩm có nhiều đóng góp cho công tác đào tạo Tăng tài, hành chánh Giáo hội

Cố Hòa thượng Thích Từ Hạnh, pháp danh Quảng Y, sinh năm 1927 tại Bình Định. Năm 15 tuổi, ngài được song thân cho xuất gia tại chùa Thiên Phước, đảnh lễ Hòa thượng Thích Phước Thành làm Bổn sư, nối dòng Lâm Tế đời thứ 45 và thiền phái Liễu Quán đời thứ 11.

Từ năm 1970 đến năm 1975, ngài đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học Bồ Đề Quy Nhơn. Sau ngày đất nước thống nhất năm 1975, ngài giữ trọng trách Phó Tổng Thư ký rồi Tổng Thư ký Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước TP.HCM. Khi GHPGVN được thành lập vào năm 1981, Hòa thượng được suy cử đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương.

Lưu niệm cùng môn đồ pháp quyến chùa Hòa Khánh

Bên cạnh công tác hành chánh Giáo hội, Hòa thượng còn đảm nhận vai trò Phó Hiệu trưởng đặc trách học vụ và hành chánh Trường Cao cấp Phật học TP.HCM.

Năm 1985, thực hiện di chúc của Bồ-tát Thích Quảng Đức, Hòa thượng được cung thỉnh trụ trì chùa Quán Thế Âm (TP.HCM).

Hòa thượng Thích Từ Hạnh thu thần viên tịch vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 22-11-1988 tại bổn tự, để lại nhiều công đức và dấu ấn sâu đậm trong lòng Tăng Ni, Phật tử.