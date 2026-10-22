Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Minh Dũng - khai sơn chùa Phật Đà (P.Tân Bình, TP.HCM)

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Minh Dũng

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện Đức, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Lương, trụ trì chùa Từ Phước; Hòa thượng Thích Minh Trí, viện chủ chùa Báo Ân; Hòa thượng Thích Trí Định, viện chủ chùa Phụng Sơn; Hòa thượng Thích Thiện Hòa, trụ trì chùa Long Hưng; Thượng tọa Thích Đạt Đức, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện; đại diện chính quyền P.Tân Bình và đông đảo quý Phật tử.

Cung tiến Giác linh Hòa thượng Thích Minh Dũng

Sau khóa lễ cúng ngọ và cung tiến Giác linh, nơi Tổ đường, chư tôn đức thành kính dâng hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng Thích Minh Dũng cao đăng Phật quốc.

Dịp này, Thượng tọa Thích Chiếu Thiền, trụ trì chùa Phật Đà đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời tác bạch cúng dường trai Tăng lên chư tôn đức để viên tròn hiếu sự.

Thượng tọa Thích Chiếu Thiền tác bạch

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Lương bày tỏ niềm trân trọng đối với những cống hiến của cố Hòa thượng Thích Minh Dũng cho Đạo pháp - Dân tộc; nhắc nhở Tăng Ni cùng môn hạ đệ tử luôn khắc ghi đạo hạnh khiêm cung, tâm từ bi và công hạnh to lớn của cố Hòa thượng.

Hòa thượng Thích Minh Dũng được cố Hòa thượng Thích Phước Căn cho thế phát xuất gia vào năm 1958 tại chùa Phật Ân (H.Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cũ) và thọ Cụ túc giới vào năm 1967.

Hòa thượng Thích Thiện Lương ban đạo từ

Năm 1973, Hòa thượng về P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM khai sơn ngôi chùa Phật Đà để tiếp Tăng, độ chúng và giáo hóa Phật tử hữu duyên nương tựa ngôi Tam bảo. Suốt những năm tháng ở đây, Hòa thượng đã xây dựng và trùng tu, mở rộng khuôn viên chùa để được trang nghiêm như ngày hôm nay.

Thuận theo lý vô thường, Hòa thượng đã xả bỏ báo thân vào ngày 20-10-2018 (nhằm ngày 12-9-Mậu Tuất); trụ thế 73 năm, 50 hạ lạp.

Chùa Phật Đà đã trao 300 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

Cùng ngày, chùa Phật Đà đã trao 300 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, mỗi phần trị giá 300.000 đồng, gồm: gạo, mì, dầu ăn, đường, bột ngọt… với tổng trị giá 90 triệu đồng.