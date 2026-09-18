Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Đạt Đạo - vị thầy có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, hoằng pháp

Di ảnh Hòa thượng Thích Đạt Đạo được tôn trí tại chánh điện chùa Bát Nhã

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Nguyên Giác, trụ trì tu viện Quảng Hương Già Lam (P.Hạnh Thông) đương vi sám chủ đã cử hành lễ cúng ngọ và cung tiến Giác linh theo nghi lễ thiền môn cố đô Huế.

Nơi Giác linh đài, chư tôn đức trong tông môn pháp phái và Tăng Ni, Phật tử các tự viện thành kính dâng hương tưởng niệm, cầu nguyện Giác linh Hòa thượng Thích Đạt Đạo cao đăng Phật quốc.

Hòa thượng Thích Nguyên Giác niêm hương bạch Phật

Hòa thượng Thích Đạt Đạo thế danh Huỳnh Văn Hà, sinh năm 1951 tại Q.Gò Vấp (cũ), là đệ tử của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Chơn.

Hòa thượng là người nhiệt tâm, tinh cần tu học; được chọn làm thị giả của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, Đệ nhất Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, trụ trì Quảng Hương Già Lam.

Chư tôn đức các tự viện tại TP.HCM thành kính tưởng niệm

Sinh thời, ngài từng đảm trách nhiều chức vụ như: Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Phó Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Ủy viên Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học VN, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM, khai sơn - viện chủ chùa Bát Nhã.

Hòa thượng đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, hoằng pháp của GHPGVN; là vị thầy hướng dẫn của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử. Đặc biệt, ngài luôn quan tâm đến công tác giáo dục đối với Phật tử tại gia và tổ chức Gia đình Phật tử.

Theo duyên tan hợp, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 16 giờ 20 ngày 13-9-2013 (9-8-Quý Tỵ) tại chùa Bát Nhã; trụ thế 63 năm, 41 hạ lạp.

Đại đức Thích Nhuận Từ, trụ trì chùa Bát Nhã cùng chư Tăng dâng trầm, trà cúng dường bậc ân sư

Trước đó, ngày 18-9, chư Tăng Ni các tự viện trên địa bàn Thành phố; lãnh đạo chính quyền phường Bình Lợi Trung đã đến chùa Bát Nhã thắp hương tưởng niệm húy nhật lần thứ 13 cố Hòa thượng Thích Đạt Đạo.

Tối cùng ngày, môn đồ pháp quyến và Phật tử đạo tràng chùa Bát Nhã đã trang nghiêm thắp nến tri ân và nhiễu tháp, cùng ôn lại hành trạng Hòa thượng Tôn sư.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Lễ hoa đăng tưởng niệm tại bảo tháp Hòa thượng Thích Đạt Đạo trong khuôn viên chùa Bát Nhã