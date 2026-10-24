Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Đạo Thanh - Tổ khai sơn chùa Pháp Hoa (P.Đức Nhuận, TP.HCM)

Di ảnh Hòa thượng Thích Đạo Thanh tại chùa Pháp Hoa

Chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Kiểm soát Trung ương, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và các tỉnh thành; chư tôn đức trụ trì các tự viện trên địa bàn TP.HCM; chư Tăng Ni thuộc tông phong chùa Pháp Hoa và Phật tử gần xa tham dự.

Chư tôn giáo phẩm ôn lại hành trạng của Tổ khai sơn chùa Pháp Hoa

Tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh, viện chủ tổ đình Pháp Hoa đã ôn lại hành trạng của Hòa thượng Thích Đạo Thanh; Hòa thượng Thích Nhựt Tấn tuyên đọc tiểu sử cuộc đời và đạo nghiệp của Tổ sư để hàng đệ tử nương theo trên con đường tu học và hành đạo.

Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức đã dâng hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng Thích Đạo Thanh cao đăng Phật quốc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp dâng hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Đạo Thanh

Theo tiểu sử, Hòa thượng Thích Đạo Thanh thế danh Nguyễn Công Lực, sinh năm Ất Mùi (1894), tại xã Giáng La, H.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (cũ). Năm Kỷ Dậu (1908), vào ngày Phật thành đạo, ngài được Tổ Ấn Bính - Phổ Bảo thế phát và ban cho pháp danh Chơn Trừng, thuộc đời thứ 40 dòng Lâm Tế, nối tiếp thế hệ thứ 7 pháp phái Chúc Thánh.

Năm 16 tuổi, ngài thọ giới Sa-di, được Bổn sư ban pháp tự là Đạo Thanh và đến năm 20 tuổi, thọ Tỳ-kheo giới tại chùa Từ Hiếu (Huế) với pháp hiệu là Hưng Duyên. Sau đó, ngài theo Hòa thượng Thích Quang Minh vào Nam du hóa. Trên bước đường hoằng đạo, Hòa thượng khai sơn chùa Chúc Viên (Phan Thiết), khai sáng chùa Chúc Thọ (năm 1919) tại Xóm Thuốc (Q.Gò Vấp cũ), trùng kiến chùa Văn Thánh tại phường Thạnh Mỹ Tây (1920).

Chư tôn đức nhất tâm tưởng niệm

Năm Mậu Thìn (1928), nhân duyên hội đủ, ngài lập thảo am Pháp Hoa (nay là chùa Pháp Hoa, phường Đức Nhuận) để vui cùng kinh kệ, thọ trì kinh Pháp hoa, bốc thuốc cứu người, thể theo bi nguyện độ sanh.

Sáng 16-9-Nhâm Dần (1962), sau khi lễ Phật và tụng 3 thời chú Đại bi, ngài ngồi thẳng, an nhiên thị tịch, trụ thế 67 năm, 47 hạ lạp. Bảo tháp của cố Hòa thượng được tôn trí trong khuôn viên chùa Pháp Hoa.

Bảo tháp cố Hòa thượng Thích Đạo Thanh được an trí trong khuôn viên chùa Pháp Hoa

Trước đó, 23-10, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát Trung ương; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh đã đến thắp hương tưởng niệm.

Theo chương trình, ngày 25-10 sẽ diễn ra lễ tưởng niệm Tổ sư của hàng môn hạ chùa Pháp Hoa.