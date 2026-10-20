Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Truông Bồn

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 58 năm Ngày chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968 - 31/10/2026).

Các đại biểu cùng tăng ni, phật tử và nhân dân dự lễ. Ảnh: Thúy Hằng.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại phần mộ các liệt sĩ TNXP.

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, cùng chư tôn đức tăng ni, đông đảo Phật tử và nhân dân.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương các liệt sĩ TNXP.

Trước khi bước vào lễ cầu siêu, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại phần mộ các liệt sĩ TNXP và tại nhà bia tưởng niệm.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Truông Bồn là vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trên tuyến giao thông chi viện sức người, sức của từ hậu phương miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Dưới mưa bom, bão đạn của kẻ thù, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã kiên cường bám trụ, chiến đấu và hy sinh để giữ vững mạch máu giao thông. Trong đó, 13 chiến sĩ thanh niên xung phong Tiểu đội 2, Đại đội 317 đã anh dũng ngã xuống vào sáng 31/10/1968, khi tuổi đời còn rất trẻ.

Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã góp phần làm nên chiến thắng Truông Bồn, trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. Trải qua hơn nửa thế kỷ, Truông Bồn vẫn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau về giá trị của độc lập, tự do và trách nhiệm gìn giữ thành quả cách mạng.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương các liệt sĩ TNXP.

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo đã trao 14 suất quà tặng bà Nguyễn Thị Thông - nữ cựu thanh niên xung phong còn sống tại Truông Bồn và thân nhân 13 liệt sĩ thanh niên xung phong đã hy sinh trên tuyến lửa Truông Bồn. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với những người đã trực tiếp cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và gia đình các liệt sĩ.

Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Truông Bồn. Ảnh: Huy Thư

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu cùng chư tôn đức tăng ni, Phật tử đã thực hiện các nghi thức tưởng niệm, tụng kinh cầu siêu, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ tại Truông Bồn. Những nghi thức tâm linh thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trao 14 suất quà tặng bà Nguyễn Thị Thông - nữ cựu thanh niên xung phong còn sống tại Truông Bồn và thân nhân 13 liệt sĩ thanh niên xung phong đã hy sinh trên tuyến lửa Truông Bồn.

Lễ tưởng niệm, cầu siêu tại Truông Bồn là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, góp phần lan tỏa truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần biết ơn và trách nhiệm của mỗi người trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.