Lễ tưởng niệm 726 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc

Mở đầu sự kiện là chương trình nghệ thuật “Vạn Kiếp - Hào khí ngàn năm”. Tuyên đọc diễn văn tưởng niệm 726 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026 nhấn mạnh, đã thành tục lệ thiêng liêng, cứ mỗi độ thu về, nhân dân cả nước lại hướng về Vạn Kiếp với đạo lý "Tháng tám giỗ Cha", thành kính tưởng nhớ Đức Thánh Trần, Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn - vị anh hùng dân tộc kiệt xuất, biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: NGUYỄN GIÁP

Theo đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Côn Sơn - Kiếp Bạc là vùng đất hội tụ những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và cảnh quan; là một trong những trung tâm tiêu biểu của vùng văn hóa xứ Đông, gắn với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nơi đây, Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đã xây dựng căn cứ quân Vạn Kiếp, luyện quân, tích trữ lương thảo, cùng quân dân nhà Trần làm nên những chiến công hiển hách trong kháng chiến chống quân xâm lược.

Màn trống hội mở màn chương trình nghệ thuật. Ảnh: NGUYỄN GIÁP

“Với tài thao lược kiệt xuất, tầm nhìn chiến lược, lòng trung nghĩa và đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết, Trần Hưng Đạo đã cùng triều đình và quân dân Đại Việt tạo nên sức mạnh của "vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, cả nước góp sức". Sức mạnh ấy đã làm nên những chiến thắng vang dội ở Đông Bộ Đầu, Hàm Tử, Chương Dương, Tây Kết, Vạn Kiếp, Bạch Đằng... viết nên những trang sử vàng bất diệt, khẳng định ý chí, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam. Không chỉ là một thiên tài quân sự, Hưng Đạo Đại vương còn để lại cho hậu thế một di sản tư tưởng sâu sắc về đạo làm tướng, nghệ thuật dùng người, sức mạnh đoàn kết và đặc biệt là mối quan hệ giữa dân với nước”, đồng chí Nguyễn Minh Hùng khẳng định.

Tại chương trình, đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đánh trống khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc-mùa Thu năm 2026. Dịp này, Ban tổ chức công bố bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình. Ảnh: NGUYỄN GIÁP

Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu 2026 diễn ra trong 9 ngày, từ 26-9 đến 4-10 (từ 16 đến 24 tháng 8 âm lịch), với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tín ngưỡng và trải nghiệm. Bên cạnh các nghi lễ dâng hương, tế cáo yết tại đền Kiếp Bạc, dâng hương tại chùa Côn Sơn, lễ tưởng niệm 584 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi và lễ tế tại đền thờ Nguyễn Trãi, tại lễ hội còn có lễ khai ấn đền Kiếp Bạc, trình diễn hầu Thánh, lễ cầu an, hội hoa đăng trên sông Lục Đầu, lễ rước bộ, lễ tế và lễ giỗ Đức Thánh Trần…