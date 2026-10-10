Lễ tưởng niệm 12 năm ngày Hòa thượng Thích Như Thọ viên tịch tại chùa Bửu Đà (TP.HCM)

Di ảnh Hòa thượng Thích Như Thọ (2014-2026)

Buổi lễ trang nghiêm với khóa lễ cúng ngọ tại chánh điện, cung tiến Giác linh Hòa thượng tại Tổ đường. Chư tôn đức Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh Việt Nam, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Tăng Ni các tự viện đã thắp hương và tụng thời kinh tưởng niệm 12 năm ngày viên tịch của Hòa thượng Thích Như Thọ.

Chư tôn giáo phẩm tưởng niệm 12 năm ngày viên tịch của Hòa thượng Thích Như Thọ

Dịp này, đại diện môn đồ đệ tử cũng dâng lời tác bách cúng dường trai Tăng đến chư tôn giáo phẩm chứng minh.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ thay mặt chư tôn đức chứng minh tán thán tinh thần tôn sư trọng đạo, tri ân và báo ân của toàn thể môn đồ pháp quyến; nhắc lại công hạnh tu tập của cố Hòa thượng; công đức kiến thiết tổ đình Bửu Lâm và chùa Bửu Đà trở thành ngôi Tam bảo trang nghiêm.

Hòa thượng chứng minh cũng sách tấn hàng đệ tử cần noi gương sáng của ân sư, tiếp tục thừa hưởng và phát huy di sản tâm linh quý báu, giữ vững nền tảng đạo đức để làm trụ cột phát triển ngôi nhà chánh pháp.

Chư Ni thành kính tưởng niệm

Hòa thượng Thích Như Thọ, thế danh Huỳnh Mai, sinh năm 1954 tại xã Đại Cường, tỉnh Quảng Nam cũ nay là TP.Đà Nẵng. Năm lên 12 tuổi xuất gia với Hòa thượng Chơn Thông, trụ trì tổ đình Cổ Lâm, được bổn sư ban cho pháp danh Như Thọ, truyền thừa đời 41 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 8 pháp phái Chúc Thánh.

Ngài thọ Cụ túc giới tại Đại giới đàn chùa Ấn Quang (Sài Gòn).

Hành trạng của Hòa thượng là người nhiệt tâm với công tác Giáo hội, thiền phái Chúc Thánh; tham gia nhiều công tác giảng dạy, tổ chức khóa An cư kiết hạ cho chư Tăng trau dồi nội điển, ngoại điển; kiến thiết, trùng tu các ngôi tự viện thuộc thiền phái Chúc Thánh... Hòa thượng có một cuộc sống giản dị, được chư Tăng Ni và đồng bào Phật tử quý mến.

Môn đồ đệ tử tác bạch

Hòa thượng viên tịch vào ngày 1-9 Âm lịch (2014); trụ thế 61 năm, 40 hạ lạp.

Dịp này, chư Tăng chùa Bửu Đà tổ chức trai đàn chẩn tế, truy tiến chư hương linh Phật tử bá tánh, an vị thánh tượng Đức Bồ-tát Chuẩn Đề, phát quà đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.