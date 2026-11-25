Dự lễ tưởng niệm có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes, lãnh đạo Vụ Bưu chính (Bộ Khoa học và Công nghệ), lãnh đạo Trường Tiểu học Việt Nam - Cuba, đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba, các cựu cán bộ ngoại giao Việt Nam từng công tác tại Cuba…

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes xúc động ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của lãnh tụ Fidel Castro - nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Cuba, người chiến sĩ quốc tế kiên cường, người bạn lớn và người đồng chí thân thiết của nhân dân Việt Nam. Năm 2026 đánh dấu 100 năm ngày sinh (1926 - 2026) và 10 năm ngày mất của lãnh tụ Fidel Castro (2016 - 2026). Các hoạt động tưởng nhớ được tổ chức rộng khắp tại Cuba và nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam, là minh chứng cho sức sống trường tồn của di sản tư tưởng và sự nghiệp cách mạng của lãnh tụ Fidel Castro.

Các đại biểu dự lễ tưởng niệm.

Theo Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes, các thế hệ cách mạng Cuba ngày nay mang trên vai trách nhiệm tiếp thu và kế thừa tư tưởng của lãnh tụ Fidel Castro. Tư tưởng của ông đã tiếp thêm động lực để Cuba thúc đẩy những chuyển đổi kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay, giúp Cuba vượt qua khó khăn, bảo vệ nền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Đại sứ cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tình đoàn kết kiên định và trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Cuba; nhấn mạnh những thành tựu đáng tự hào và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đề ra trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Cuba.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes xúc động ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của lãnh tụ Fidel Castro.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, bà Hoàng Bảo Ngọc, Quyền Vụ trưởng Vụ Bưu chính, khẳng định 10 năm đã trôi qua kể từ ngày đồng chí Fidel Castro đi xa, nhưng hình ảnh vị lãnh tụ kiên trung cùng câu nói bất hủ "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình" vẫn luôn sống mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của đồng chí Fidel Castro là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần độc lập, tự chủ và khát vọng tự do, công lý của nhân loại.

Bà Hoàng Bảo Ngọc trao tặng Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes tranh tem bưu chính “Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Fidel Castro (1926 - 2026)".

Theo bà Hoàng Bảo Ngọc, tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước trân trọng, gìn giữ. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp ấy, ngày 5-10 vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phát hành bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Fidel Castro (1926 - 2026)". Bộ tem bưu chính gửi gắm thông điệp về sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của lãnh tụ Fidel Castro, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục vun đắp, phát huy mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba.

Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường Tiểu học Việt Nam - Cuba tại lễ tưởng niệm.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Vụ Bưu chính, bà Hoàng Bảo Ngọc đã trân trọng trao tặng Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes và Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tranh tem bưu chính “Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Fidel Castro (1926 - 2026)".