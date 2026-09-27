Chư tôn giáo phẩm thắp hương tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Quang lâm chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tùng, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Cùng tham dự có chư tôn đức Ban Thường trực, Ban Thư ký, Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức môn hạ tổ đình Vĩnh Nghiêm, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện, môn đồ pháp quyến và đông đảo Phật tử.

Môn hạ đệ tử tông môn tổ đình Vĩnh Nghiêm thành kính tưởng niệm

Trong không khí trang nghiêm, chư tôn giáo phẩm cùng Tăng Ni, Phật tử đã thành kính dâng hương tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, ôn lại công hạnh và đạo nghiệp của ngài đối với Giáo hội, sơn môn Trung Hậu, tổ đình Vĩnh Nghiêm, đặc biệt là quá trình khai sơn, kiến lập Linh Phong Thiền Uyển.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1932-2025), Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Trưởng sơn môn Trung Hậu, Chứng minh Đạo sư tổ đình Vĩnh Nghiêm, khai sơn Linh Phong Thiền Uyển và nhiều cơ sở tự viện.

Ngài viên tịch ngày 8-10-2025 (17-8-Ất Tỵ), tại tổ đình Vĩnh Nghiêm, trụ thế 94 năm, 74 hạ lạp. Sau lễ truy niệm, kim quan Trưởng lão Hòa thượng được phụng tống về nhập bảo tháp tại Linh Phong Thiền Uyển - nơi ngài khai sơn từ năm 1988.

Thượng tọa Thích Trung Nguyện công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì Linh Phong Thiền Uyển

Trong khuôn khổ buổi lễ, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM công bố quyết định của Ban Trị sự về việc bổ nhiệm Thượng tọa Thích Nguyên Các đảm nhiệm trụ trì Linh Phong Thiền Uyển.

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thay mặt Ban Trị sự trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Thượng tọa Thích Nguyên Các trước sự chứng minh của chư tôn giáo phẩm.

Thượng tọa Thích Nguyên Các đón nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì Linh Phong Thiền Uyển

Sau khi đón nhận quyết định, Thượng tọa Thích Nguyên Các đối trước chư tôn giáo phẩm dâng lời phát nguyện, bày tỏ lòng tri ân đối với cố Trưởng lão Hòa thượng khai sơn, chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội và tông môn tổ đình đã tin tưởng giao phó trọng trách.

Thượng tọa tân trụ trì nguyện nỗ lực tu học, giữ gìn Giới luật, tiếp nối tâm nguyện và đạo nghiệp của bậc Ân sư; cùng chư Tăng, Phật tử duy trì nếp sống thiền môn, chăm lo các hoạt động Phật sự, xây dựng Linh Phong Thiền Uyển ngày càng trang nghiêm, xứng đáng với công đức khai sơn, tạo dựng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ có lời sách tấn Thượng tọa tân trụ trì về trách nhiệm tiếp nối đạo nghiệp của bậc khai sơn, đặc biệt trong việc giữ gìn truyền thống thiền môn, xây dựng sự hòa hợp trong Tăng chúng và hướng dẫn Phật tử tu học.

Hòa thượng nhấn mạnh việc đảm nhiệm trụ trì không chỉ gắn với công tác quản lý, điều hành tự viện mà còn là trách nhiệm kế thừa tâm nguyện của chư vị tiền nhân. "Thượng tọa tân trụ trì cần lấy Giới luật làm nền tảng, lấy tinh thần hòa hợp làm phương châm trong sinh hoạt, cùng Tăng chúng gìn giữ và phát huy những giá trị mà Trưởng lão Hòa thượng khai sơn đã dày công vun đắp.", Hòa thượng chỉ dạy.

Chư tôn đức môn hạ dâng lời phát nguyện và cảm tạ

Được biết, Thượng tọa Thích Nguyên Các sinh năm 1978, từng đảm nhiệm phó trụ trì tổ đình Vĩnh Nghiêm (TP.HCM), là Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2027), nguyên Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN Q.3 (cũ), Phó Chủ nhiệm Lớp Sơ cấp Phật học Q.3 (cũ)... Thượng tọa luôn tích cực tham gia các hoạt động hoằng pháp, từ thiện xã hội, hướng dẫn Phật tử và công tác Phật sự tại Thành phố nói chung và tổ đình Vĩnh Nghiêm nói riêng.

Một số hình ảnh được ghi nhận: