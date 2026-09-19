Văn hóa

Lễ truyền giới Bồ-tát Đại giới đàn Thanh Kiểm tại chùa Vĩnh Nghiêm

Giác ngộ
Gốc

Chư tôn đức cũng khuyến tấn người thọ giới Bồ-tát nỗ lực hành trì, để nuôi dưỡng và phát triển các pháp lành, lớn mạnh tâm từ bi, nỗ lực tự độ, độ tha, đi theo con đường chánh pháp, hoằng dương giáo pháp của Đức Như Lai.

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Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/video-le-truyen-gioi-bo-tat-dai-gioi-dan-thanh-kiem-tai-chua-vinh-nghiem-post81039.html