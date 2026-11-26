Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp. Ảnh: Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, thế danh Vũ Đức Nghiệp, sinh năm 1929 tại xã Phượng Tường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình. Hòa thượng là Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng môn phái, Viện chủ Tổ đình Vĩnh Nghiêm. Năm 2012, tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, Hòa thượng được suy tôn lên ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Là vị chức sắc cao cấp trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Đức Nghiệp có uy tín lớn trong tăng, ni và đồng bào Phật tử. Trong suốt cuộc đời tu hành, Hòa thượng luôn là tấm gương quy tụ tăng, ni, Phật tử đoàn kết, góp phần lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam vững vàng phương châm: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, vì cộng đồng.

Trong phong trào tăng ni, thanh niên, sinh viên phản đối chế độ độc tài Sài Gòn và đấu tranh bảo vệ Phật giáo năm 1963, Hòa thượng được phân công làm người phát ngôn, trả lời cho các hãng thông tấn quốc tế, góp phần chuyển tải tiếng nói yêu nước của nhân dân Việt Nam và của Phật giáo Việt Nam đến cộng đồng quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè, nhân dân tiến bộ và những người yêu chuộng công lý trên thế giới. Hòa thượng tích cực tham gia các hoạt động vận động bảo vệ Phật giáo, gắn với sự kiện Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, thể hiện tinh thần đấu tranh vì đạo pháp và công bằng xã hội.

Trên phương diện học thuật, Hòa thượng đã hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh Thạc sĩ tại Đại học Yale và Tiến sĩ tại Đại học Columbia, Hoa Kỳ. Hòa thượng từng đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học miền Nam và Giám đốc Trường Trung học Vạn Hạnh tại Sài Gòn.

Trong quá trình hoạt động Phật sự, Hòa thượng có nhiều đóng góp cho sự nghiệp thống nhất Phật giáo, công tác giáo dục và hoằng pháp. Hòa thượng dành nhiều tâm trí cho công tác đào tạo tăng tài, giảng dạy Phật học, nghiên cứu, trước tác và phiên dịch kinh điển; nhiều lần giảng dạy, sách tấn chư tăng, ni và Phật tử tại các trường lớp, đặc biệt khuyến khích thế hệ hậu học phát huy trí tuệ, tinh tiến hành trì và phụng sự xã hội, hoằng pháp lợi sinh.

Khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiến hành công trình biên soạn Đại tạng kinh Việt Nam, Hòa thượng tích cực cùng các bậc cao tăng tham gia công tác phiên dịch và ấn hành. Các công trình nghiên cứu, các bộ sách trước tác của Hòa thượng như: Phật giáo Việt Nam, Phật giáo với khoa học, cùng nhiều tác phẩm thơ, văn, câu đối đã góp phần làm phong phú những giá trị tư tưởng, bảo tồn và phát huy văn hóa Phật giáo Việt Nam trong dòng chảy văn hóa truyền thống dân tộc.

Hòa thượng là bậc cao tăng, biểu tượng của một bậc chân tu khả kính, có giới luật nghiêm minh, trí tuệ xuất sắc, phong thái gần gũi, luôn lấy tinh thần “Từ - Bi - Hỷ - Xả” làm nền tảng căn bản để hóa độ chúng sinh. Dù ở bất kỳ cương vị nào, Hòa thượng cũng luôn nêu cao tinh thần hòa hợp, thanh tịnh, tận tụy với các công tác Phật sự, đóng góp cho sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và là chỗ dựa vững chắc cho tăng, ni và Phật tử.

Những đóng góp của Hòa thượng với đất nước đã được Nhà nước ghi nhận và trao tặng Huân chương và nhiều bằng khen của bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Do tuổi cao, sức yếu, Hòa thượng đã viên tịch vào hồi 21 giờ 05 phút ngày 24/11/2026, tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm (số 339 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh), hưởng thọ 98 tuổi (hạ lạp 74 năm).

Lễ nhập kim quan chính thức vào hồi 14 giờ ngày 25/11/2026 tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm. Lễ viếng bắt đầu vào hồi 17 giờ ngày 25/11/2026 tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm. Lễ truy niệm được cử hành vào hồi 7 giờ ngày 29/11/2026, sau đó cung thỉnh kim quan trà tỳ tại Công viên nghĩa trang Hoa viên Bình An (ấp An Bình, xã Bình An, thành phố Đồng Nai). Hài cốt của Hòa thượng được về thờ phụng tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm.