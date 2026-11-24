Quang cảnh lễ truy niệm

Tham dự lễ truy niệm có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Lệ Trang (Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM), Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Thượng tọa Thích Thanh Phong (Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM); chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và các tỉnh, thành; chư tôn đức hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh; đại diện chính quyền P.Bình Lợi Trung, cùng chư Tăng Ni các tự viện, quý tu nữ và đông đảo Phật tử đồng tham dự.

Chư tôn đức tham dự

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai cung tuyên tiểu sử Hòa thượng Minh Giác.

Theo tiểu sử, Hòa thượng Minh Giác thế danh Dương Tuấn Minh, sinh ngày mùng 8-10-Nhâm Thìn (1952) tại miền Nam, trong một gia đình trung hậu, kính tin Tam bảo. Sớm có tịnh căn sâu dày, thấu hiểu lẽ vô thường trước cảnh chiến cuộc, năm 1965 (13 tuổi), ngài xuất gia tại chùa Pháp Quang (Gia Định) - ngôi cổ tự thuộc hệ phái Phật giáo Nguyên thủy, được Hòa thượng Thiện Luật tiếp nhận làm đệ tử, thế phát và ban pháp danh Minh Giác.

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dự lễ truy niệm, tiễn biệt Hòa thượng Minh Giác

Trải qua giai đoạn đất nước biến động và nhiều thiếu thốn thời hậu chiến, ngài vẫn giữ vững chí nguyện, tinh cần chấp tác, miệt mài nghiên tầm Tam tạng kinh điển và cổ ngữ Pāli. Năm Kỷ Mùi (1979), tròn 27 tuổi, ngài được thọ giới Cụ túc tại giới trường chùa Pháp Quang, chính thức dự vào hàng Tăng bảo.

Năm 1985, Hòa thượng được Giáo hội và môn phong suy cử đảm nhận trọng trách trụ trì chùa Pháp Quang. Tại đây, ngài đã dày công trùng tu ngôi già-lam từ cơ sở đơn sơ trở thành trung tâm tu học trang nghiêm. Với tâm niệm “Chùa to cảnh đẹp không bằng Tăng chúng trang nghiêm”, Hòa thượng đặc biệt chú trọng đào tạo Tăng tài, duy trì các khóa tu Bát quan trai giới cho hàng cư sĩ và tích cực thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội.

Hòa thượng Thích Thiện Pháp cung tuyên tiểu sử Hòa thượng Minh Giác

Với những đóng góp bền bỉ cho Đạo pháp và Dân tộc, ngài được Giáo hội tấn phong giáo phẩm Hòa thượng và suy cử đảm nhiệm nhiều trọng trách: Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN (khóa VIII, IX); Phó Trưởng ban Trị sự, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Chánh Đại diện và Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh qua nhiều nhiệm kỳ. Ngài cũng tích cực tham gia công tác Mặt trận, chính quyền địa phương và vinh dự đón nhận Huân chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huy hiệu TP.HCM cùng nhiều Bằng tuyên dương công đức của các cấp Giáo hội.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 19-11-2026 (nhằm ngày 11-10-Bính Ngọ) tại chùa Pháp Quang; trụ thế 75 năm, 49 hạ lạp. Hơn sáu thập niên tu học và hành đạo, cuộc đời ngài là tấm gương sáng về hạnh khiêm cung, nghiêm trì giới luật, để lại niềm kính tiếc sâu sắc trong lòng Tăng Ni, Phật tử.

Hòa thượng Thích Lệ Trang truy tán công hạnh của cố Hòa thượng Minh Giác

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Hòa thượng Thích Lệ Trang đọc lời tưởng niệm, truy tán công hạnh của cố Hòa thượng đối với Phật giáo TP.HCM, hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh nói riêng và GHPGVN nói chung. “Hơn 40 năm phụng sự cho GHPGVN và Phật giáo TP.HCM, dù ở cương vị nào, Hòa thượng cũng làm tròn trách nhiệm, lợi lạc quần sinh, là tấm gương sáng ngời cho hàng Tăng chúng noi theo.”, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhấn mạnh.

Hòa thượng Thích Bửu Chánh dâng lời điếu văn tưởng niệm của đại diện hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh

Đại diện hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh, Hòa thượng Thích Bửu Chánh dâng điếu văn tưởng niệm. Điếu văn khẳng định, suốt hơn 40 năm giữ gìn đạo phong giản dị mà oai nghiêm, cố Hòa thượng Minh Giác đã đại trùng tu ngôi già-lam, tiếp Tăng độ chúng, đào tạo thế hệ kế thừa truyền thống Theravāda và tích cực dấn thân phụng sự xã hội. Ngài đã khắc ghi vào trang sử của Phật giáo Nam tông Kinh một dấu son về chí nguyện tự lực và trung kiên với Đạo pháp.

Thượng tọa Thích Thiện Hạnh dâng lời cảm niệm ân sư

Trong niềm kính tiếc, đại diện môn đồ pháp quyến, Thượng tọa Thích Thiện Hạnh - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dâng lời cảm niệm ân sư, bùi ngùi nhắc lại hình ảnh bậc thầy trọn đời giữ vững giới hạnh qua những năm tháng chiến tranh và thời kỳ bao cấp gian khó; suốt 40 năm trụ trì, thầy đã dốc lòng trùng hưng già-lam, duy trì các mùa An cư kiết hạ, lễ dâng y Kathina; luôn chở che cho đệ tử cũng như người nghèo khổ. Trước sự ra đi của bậc Ân sư, hàng môn đồ phát nguyện đoàn kết, hòa hợp, nghiêm trì giới luật, tiếp nối lý tưởng hoằng dương Chánh pháp.

Chư tôn đức thành kính tưởng niệm bái biệt cố Hòa thượng Minh Giác lần sau cuối

Thay mặt Ban Tổ chức Lễ tang, Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phát biểu cảm tạ.

Trước Giác linh đường, dưới sự xướng lễ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tâm, chư tôn đức thành kính dâng hương bái biệt cố Hòa thượng Minh Giác lần sau cuối.

Môn đồ pháp quyến cung thỉnh di ảnh, bát hương, y bát và kim quan cố Hòa thượng đến nơi trà-tỳ

Trong tiếng niệm Phật trầm hùng và niềm tiếc thương vô hạn, chư Tăng hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh cùng môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh di ảnh, bát hương, y bát và kim quan cố Hòa thượng rời Giác linh đường, phụng tống đến Đài hỏa táng Hoa viên Sala Garden (xã Phước Thái, TP.Đồng Nai) để cử hành lễ trà-tỳ. Linh cốt của ngài được cung thỉnh nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Pháp Quang.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Đông đảo Tăng Ni, Phật tử tiễn biệt Hòa thượng Minh Giác đến nơi trà-tỳ