Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Triệu Văn Lẻm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Khê

Liệt sĩ Triệu Văn Lẻm sinh năm 1929, quê quán xã Lê Lợi, huyện Thạch An (nay là xã Đức Long), hy sinh tháng 9/1947 trong quá trình chiến đấu bảo vệ quê hương tại xóm Nà Pi, xã Trọng Con, huyện Thạch An (nay là thôn Trọng Con, xã Đông Khê). Nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ tại xóm Nà Pi, xã Trọng Con.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và xã Đông Khê cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ Triệu Văn Lẻm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định, bảo đảm trang nghiêm, chu đáo.

Lễ truy điệu và an táng được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Khê trong không khí trang nghiêm, thành kính, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân sâu sắc đối với liệt sĩ đã cống hiến cho độc lập, tự do của đất nước.