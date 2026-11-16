Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nông Văn Nhọt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Khê

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ liệt sĩ Nông Văn Nhọt.

Liệt sĩ Nông Văn Nhọt sinh năm 1933, quê quán tại xã Đức Long, khi còn sống đồng chí giữ chức vụ Tiểu đội trưởng dân quân, thuộc đơn vị dân quân xã Đức Long. Tháng 2/1979, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tại thôn Bản Mới (nay là thôn Nà Lạn), xã Đức Long, đồng chí Nhọt anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quê hương. Sau khi hy sinh, hài cốt liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang gia đình.

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, lực lượng chức năng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức cất bốc hài cốt liệt sĩ Nông Văn Nhọt tại thôn Nà Lạn, xã Đức Long. Quá trình cất bốc được tiến hành chặt chẽ, chu đáo, bảo đảm đúng quy định, phù hợp với phong tục, tập quán địa phương. Sau khi hoàn tất các thủ tục, hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Khê để tổ chức truy điệu và an táng.

Hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ; đáp ứng nguyện vọng của gia đình, đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.