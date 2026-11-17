Liệt sĩ Chu Văn Nhình sinh năm 1960, quê quán xã Vinh Quý, huyện Hạ Lang (nay là xã Vinh Quý). Khi tuổi đời còn rất trẻ, đồng chí tham gia lực lượng dân quân xã Vinh Quý, trực tiếp chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Ngày 6/3/1979, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, đồng chí anh dũng hy sinh tại thôn Khum Đin, xã Vinh Quý (nay là xóm Đông Nam, xã Vinh Quý). Sau khi hy sinh, đồng chí được an táng tại khu đồi Đông Báo Rao.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ liệt sĩ Chu Văn Nhình.

Sau hơn 47 năm nằm lại nơi chiến trường xưa, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền 2 xã Vinh Quý, Hạ Lang và gia đình tổ chức cất bốc hài cốt liệt sĩ Chu Văn Nhình. Quá trình cất bốc được tiến hành chu đáo, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định và phù hợp với phong tục, tập quán địa phương. Sau khi hoàn tất các thủ tục, hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Hạ Lang để tổ chức truy điệu và an táng.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, lực lượng vũ trang, đồng đội, gia đình và đông đảo nhân dân dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh của liệt sĩ Chu Văn Nhình vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Chu Văn Nhình thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đáp ứng nguyện vọng của gia đình, thân nhân liệt sĩ và phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.