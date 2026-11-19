Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ liệt sĩ Bế Minh Khai.

Liệt sĩ Bế Minh Khai sinh năm 1954, quê quán xóm Hoàng Lạc, xã Nam Tuấn, là chiến sĩ dân quân, công tác tại Nhà máy Pin Nà Lủng, anh dũng hy sinh ngày 22/2/1979 trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tại xóm Nà Lủng, xã Duyệt Trung (cũ). Ghi nhận công lao và sự hy sinh cao cả, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” năm 1980.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình tiến hành các thủ tục cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ Bế Minh Khai. Sau khi hoàn thành công tác cất bốc, hài cốt liệt sĩ Bế Minh Khai được di chuyển về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hòa An.