Lễ truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực Him Lam

Dự buổi lễ có đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành đơn vị tỉnh…

Đại biểu dành phút mặc niệm, tưởng nhớ các liệt sĩ.

Về phía Ban Chỉ đạo Quân khu 2 có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và đồng đội đã thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cao Thị Tuyết Lan dâng hương tưởng niệm 10 liệt sĩ.

Hơn 72 năm trước, ngày 13/3/1954, quân ta nổ súng tiến công cứ điểm Him Lam, mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong trận đánh ác liệt ấy, những người lính đã chiến đấu quả cảm, góp phần đập tan cứ điểm Him Lam, tạo khí thế và thế trận thuận lợi cho quân ta tiếp tục tiến công, đi đến thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954.

Lễ truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa.

Do điều kiện chiến tranh và những biến động của thời gian, nhiều liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Điện Biên vẫn chưa được tìm thấy, quy tập hoặc xác định đầy đủ thông tin. Việc tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội vì thế luôn là trách nhiệm, sự trăn trở của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân.

Đại biểu thực hiện nghi thức đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã huy động các lực lượng tích cực rà soát hồ sơ, thu thập thông tin từ nhân chứng, khảo sát, xác minh những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng chức năng thực hiện các nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ.

Ngày 21/9, trên cơ sở thông tin được nhân dân cung cấp và kết quả xác minh, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức khai quật, quy tập 10 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 9 hài cốt được quy tập tại khu vực Nghĩa trang Nhân dân Him Lam và 1 hài cốt tại khu vực vườn nhà dân thuộc tổ dân phố Him Lam, phường Điện Biên Phủ. Quá trình khai quật, cất bốc, thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN được thực hiện cẩn trọng, đúng quy trình. Sau khi quy tập, các hài cốt được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao để tổ chức lễ truy điệu và an táng.

Đại biểu, chiến sĩ và nhân dân tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cùng đồng đội.

Tại lễ truy điệu, trong niềm xúc động và thành kính, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Điện Biên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và chính sách đối với người có công với cách mạng.

Đại biểu thành kính thắp hương trước phần mộ các liệt sĩ.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu đã dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và thực hiện nghi thức an táng 10 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao.