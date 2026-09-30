Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Mạnh Trường tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh Sơn

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và phường Thục Phán cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ Nguyễn Mạnh Trường.

Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Trường (sinh năm 1978), nhập ngũ năm 1999, cấp bậc Trung úy quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên Hàng hải, công tác tại Tàu VH792, Hải đội 511, Lữ đoàn 127, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ tại đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Mạnh Trường được cất bốc, quy tập từ phần mộ tại Tổ dân phố Đại Thắng, phường Thục Phán, sau đó đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh Sơn để thực hiện các nghi thức truy điệu và an táng.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ là hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.