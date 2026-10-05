Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Lý Văn Tình tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hòa An

Tham dự có Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Hội Cựu chiến binh tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể xã Minh Tâm và Hòa An cùng thân nhân gia đình liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và xã Minh Tâm quy tập hài cốt liệt sĩ Lý Văn Tình về Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hòa An.

Liệt sĩ Lý Văn Tình (sinh năm 1952), quê tại xã Trương Lương, huyện Hòa An (cũ), nay là xã Minh Tâm. Tháng 10/1974, đồng chí nhập ngũ, mang cấp bậc hạ sĩ, thuộc C6, D8, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320. Ngày 1/3/1978, anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc tại mặt trận phía Tây Nam, hài cốt liệt sĩ Lý Văn Tình được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82, tỉnh Tây Ninh.

Theo nguyện vọng của thân nhân gia đình, hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hòa An.

Việc đưa hài cốt liệt sĩ Lý Văn Tình trở về quê hương là sự tri ân của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đối với người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và nâng cao trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.