Lễ truy điệu, an táng 120 hài cốt liệt sĩ tại TP Cần Thơ

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; lãnh đạo Bộ Tư lệnh quân khu 9; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ; đại diện lực lượng vũ trang, các sở ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội của TP Cần Thơ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức tại lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ.

Trong điếu văn, đồng chí Lê Công Lý, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ nêu, trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, với lòng thành kính, niềm tiếc thương vô hạn và lòng biết ơn sâu sắc, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TP Cần Thơ thành kính tưởng niệm, tri ân những người con đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cùng các đại biểu đã tiến hành thực hiện các nghi thức viếng, dâng hoa, dâng hương và di chuyển các hài cốt liệt sĩ đến nơi an nghỉ, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ trong không khí trang nghiêm, đầy xúc động.

Các đại biểu đưa các anh hùng liệt sĩ đến an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước đặc biệt là “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã tập trung chỉ đạo, huy động các lực lượng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và người dân đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tổ chức khảo sát, xác minh, hoàn thiện hồ sơ, từng bước xác định vị trí các phần mộ liệt sĩ còn sót lại tại các nghĩa trang tạm trong thời gian kháng chiến để tiến hành tìm kiếm, quy tập, đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ của TP Cần Thơ.

Ban Chỉ đạo đã thành lập Tổ nghiên cứu chuyên sâu nhằm đẩy nhanh tiến độ xác lập hồ sơ, mộ liệt sĩ, thu thập thông tin, tổ chức hội thảo xác minh, kết luận và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành cùng sự hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ đã phối hợp tổ chức quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ, vượt chỉ tiêu được giao; đã tổ chức truy điệu, an táng 38 hài cốt liệt sĩ và ngày 15/10 tiếp tục truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ còn lại.

Các nghi thức tại lễ truy điệu, an táng được thực hiện trang nghiêm.

Thời gian tới, TP Cần Thơ sẽ tiếp tục rà soát, khảo sát, tìm kiếm tại các nghĩa trang tạm trong chiến tranh và những khu vực có thông tin liên quan: phấn đấu tìm kiếm đến khi không còn hài cốt liệt sĩ còn sót lại, tiếp tục xác minh quê quán, đơn vị, thân nhân và lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN, sớm xác định danh tính các liệt sĩ.

Dù danh tính, quê quán, đơn vị chưa được xác định đầy đủ, nhưng với tất cả lòng thành kính và biết ơn, TP Cần Thơ trân trọng đón các đồng chí về yên nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân thành phố sẽ chăm sóc, gìn giữ chu đáo các phần mộ và tiếp tục tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính để đưa các liệt sĩ trở về với đầy đủ tên tuổi, quê hương và gia đình.