Lê Trọng Đại Nhân cùng các đồng đội trên sân tập. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển U17 Việt Nam đang tiếp tục tập luyện tại Doha (Qatar), hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận ra quân gặp U17 Bỉ vào ngày 20/11 tại vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.

Chia sẻ sau buổi tập ngày 17/11, tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân cho biết toàn đội đang duy trì trạng thái thể lực và tinh thần tốt. Quá trình tập huấn tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar đã giúp các cầu thủ thích nghi với điều kiện thời tiết, múi giờ, đồng thời từng bước hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào giải đấu.

Đánh giá về 2 trận đấu tập gần đây với U17 Fiji và U17 Panama, Đại Nhân cho rằng đây là những cơ hội cọ xát cần thiết, giúp U17 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm đối đầu với các cầu thủ có ưu thế về thể hình và thể lực.

“Chúng em biết U17 Việt Nam có hạn chế về thể hình, nhưng bù lại có tư duy chiến thuật và tốc độ. Hai trận đấu tập vừa qua cũng giúp chúng em thích nghi tốt hơn khi đối đầu với những cầu thủ có thể hình to cao”, Đại Nhân chia sẻ.

Theo tiền đạo trẻ, việc phát huy khả năng di chuyển linh hoạt, tốc độ và sự phối hợp trong lối chơi sẽ là những yếu tố quan trọng để U17 Việt Nam hạn chế bất lợi về thể hình khi đối đầu với các đội bóng mạnh.

Hướng tới trận mở màn gặp U17 Bỉ, Đại Nhân nhận định đây là thử thách lớn, bởi đối thủ sở hữu lực lượng chất lượng và được đánh giá là một trong những ứng cử viên cạnh tranh chức vô địch. Dù vậy, các cầu thủ Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng dưới sự hướng dẫn của ban huấn luyện.

“Ban huấn luyện đã nghiên cứu và chuẩn bị kỹ cho trận gặp U17 Bỉ. Đây là đối thủ rất mạnh, là đương kim Á quân U17 châu Âu và cũng là ứng cử viên cho chức vô địch FIFA U17 World Cup 2026. Tuy vậy, chúng em quyết tâm thi đấu hết sức vì màu cờ sắc áo, hy vọng cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu hay”, Đại Nhân nhấn mạnh.

Đây là lần đầu tiên U17 Việt Nam và cá nhân Lê Trọng Đại Nhân góp mặt tại sân chơi bóng đá trẻ thế giới. Tiền đạo này bày tỏ mong muốn nhận được sự cổ vũ của người hâm mộ Việt Nam tại Qatar cũng như khán giả quê nhà, coi đó là nguồn động viên để toàn đội thi đấu với tinh thần cao nhất.

Trong buổi tập chiều 17/11, huấn luyện viên Cristiano Roland tiếp tục cho các học trò ôn luyện những phương án chiến thuật đã xây dựng trong thời gian qua. Sau phần khởi động, ban huấn luyện tiến hành lắp ghép đội hình, triển khai các bài tập phối hợp và hoàn thiện cách vận hành lối chơi.

Nhờ quá trình chuẩn bị liên tục cùng hai trận đấu tập gần đây, các cầu thủ đã dần hình thành sự ăn ý, thực hiện tương đối nhịp nhàng những yêu cầu chuyên môn. Dù thời lượng tập luyện trên sân được giới hạn trong 90 phút theo quy định của ban tổ chức, U17 Việt Nam vẫn bảo đảm kế hoạch và khối lượng vận động đề ra.

Trước thử thách mang tên U17 Bỉ, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland hướng tới việc phát huy những điểm mạnh về tốc độ, khả năng phối hợp và tư duy chiến thuật, qua đó nỗ lực tạo nên màn trình diễn tích cực trong trận ra quân tại FIFA U17 World Cup 2026.

(Nguồn: VFF)