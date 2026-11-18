Mẹ Ronaldo luôn bảo vệ con trai.

Đằng sau những chiếc áo số 7 và tràng pháo tay ở phút thứ 7 là câu hỏi về sự chân thành của LĐBĐ Bồ Đào Nha: họ thực sự muốn tôn vinh Ronaldo hay chỉ muốn nhanh chóng khép lại chương cuối của anh ở đội tuyển?

Một lễ tri ân vô duyên khi thiếu vắng nhân vật chính

Cho đến nay, vấn đề khiến dư luận đặt dấu hỏi là LĐBĐ Bồ Đào Nha chưa công khai rõ ràng việc họ có gửi lời mời chính thức đến Ronaldo và gia đình hay không. Nếu có lời mời, vì sao anh không xuất hiện? Nếu chưa có sự thống nhất với nhân vật chính, cơ sở nào khiến Liên đoàn quyết định tổ chức một buổi lễ mang ý nghĩa chia tay?

Sự thiếu vắng lời giải thích rõ ràng càng khiến nghi thức tri ân trở nên khó hiểu. Nhưng điều rõ như ban ngày là Ronaldo và gia đình không dự buổi lễ, tức là họ không đồng ý với lễ tri ân.

Một buổi lễ có thể được chuẩn bị công phu, có sự tham gia của cầu thủ và hàng chục nghìn khán giả, nhưng nếu người được tôn vinh không có mặt thì ý nghĩa của nó chẳng còn gì. Nói thẳng ra thì buổi lễ tri ân rất vô duyên, vô cớ.

Bà Dolores Aveiro, mẹ Ronaldo, đã công khai thể hiện sự không hài lòng. Bà cho rằng buổi tri ân đáng lẽ phải được tổ chức khi con trai mình có mặt, thay vì chỉ thực hiện những nghi thức tượng trưng trên sân.

Đáng chú ý hơn, sau thất bại 1-4 của Bồ Đào Nha trước Đan Mạch, bà Dolores đưa ra phát biểu gây sốc: "Thất bại này hoàn toàn xứng đáng và tôi cảm thấy vui vì điều đó".

Phát biểu ấy có thể bị xem là thiếu kiềm chế, nhất là khi nó nhắm đến đội tuyển quốc gia mà con trai bà từng cống hiến nhiều năm. Tuy nhiên, đằng sau sự gay gắt đó là một bất bình đó là phản ứng chân thực, được nhiều người đồng tình.

Ronaldo xứng đáng được tôn trọng hơn.

Tri ân hay muốn khép lại cánh cửa Ronaldo?

Điều dễ thấy là LĐBĐ Bồ Đào Nha tự ý tổ chức lễ tri ân mà không cần ý kiến của Ronaldo. Vấn đề sâu xa hơn cách thức và thời điểm tổ chức có thực sự thể hiện sự tôn trọng dành cho cầu thủ hay chỉ đáp ứng nhu cầu xử lý khủng hoảng truyền thông trước công chúng.

Ronaldo không phải một cầu thủ bình thường vừa kết thúc vài năm khoác áo đội tuyển. Anh là biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha trong nhiều thế hệ, gắn với những thành tựu lớn nhất của đội tuyển trong kỷ nguyên hiện đại. Một cuộc chia tay như vậy đáng lẽ phải được chuẩn bị bằng sự trao đổi nghiêm túc, với sự tham gia của chính cầu thủ và gia đình.

Nếu Ronaldo vẫn còn những khúc mắc với ban huấn luyện hoặc lãnh đạo bóng đá nước nhà, một cuộc đối thoại để tháo gỡ bất đồng, thậm chí thuyết phục anh cân nhắc tương lai, có lẽ ý nghĩa hơn nhiều so với việc vội vàng tổ chức lễ tri ân ngay sau tuyên bố chia tay.

Bởi một khi đã tổ chức nghi thức chia tay, Liên đoàn vô hình trung tạo ra cảm giác họ muốn bịt cửa Ronaldo trở lại. Thay vì tìm cách níu giữ một huyền thoại, họ dường như đã nhanh chóng chuyển sang giai đoạn đưa Ronaldo vào viện bảo tàng.

Một lễ tri ân chân thành không chỉ nằm ở những chiếc áo số 7, những tràng pháo tay hay vài phút dành riêng trên sân cỏ đầy giả tạo và lòe loẹt. Nó phải bắt đầu từ sự tôn trọng dành cho người được tri ân, từ việc lắng nghe mong muốn của họ và tạo điều kiện để họ tự mình khép lại hành trình.

Một huyền thoại xứng đáng có lời chia tay xứng tầm. Điều Ronaldo cần không phải là một tràng pháo tay đúng phút thứ 7, mà là sự tôn trọng thực sự từ nền bóng đá mà anh đã dành phần lớn sự nghiệp để phụng sự.

Suy cho cùng, các cầu thủ Đan Mạch mới là người tri ân Ronaldo thực tế nhất. Họ ghi 4 bàn vào lưới Bồ Đào Nha để nhắc nhở đội bóng này khi thiếu CR7 chỉ là một tập thể tầm thường. Và khi ghi bàn thứ hai vào phút 57, Rasmus Hojlund đã ăn mừng kiểu "siu" khi trượt người trên thảm cỏ. Đó mới là tri ân.