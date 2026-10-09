Lễ trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội

Cơ quan Bảo hiểm xã hội ghi nhận số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần tiếp tục giảm. Tính riêng trong 9 tháng năm 2026, giảm 17,32% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy người lao động ngày càng quan tâm đến việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội lâu dài...