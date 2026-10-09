Lễ trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Quốc hội, đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lãnh đạo Quốc hội và đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Lãnh đạo Quốc hội và đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và chúc mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và chúc mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Quốc hội chúc mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Quốc hội chúc mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và chúc mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)