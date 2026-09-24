Lễ trao tặng Huân chương Nhà nước và gặp mặt các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV

Các đại biểu dự buổi lễ và gặp mặt.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy qua các thời kỳ: Trịnh Long Biên, Giàng Páo Mỷ, Phạm Ngọc Thiểm, Nguyễn Khắc Chử; cùng các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đương nhiệm và nguyên nhiệm.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Giàng Páo Mỷ.

Tại buổi lễ đã công bố quyết định và trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đồng chí Giàng Páo Mỷ - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu. Trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đồng chí Chu Lê Chinh - nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho các đồng chí: Phạm Ngọc Phương - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đinh Trung Tuấn - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Chu Lê Chinh.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các đồng chí: Phạm Ngọc Phương, Đinh Trung Tuấn.

Trong chương trình gặp mặt, các đại biểu xem phóng sự “Kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030”; trao đổi, chia sẻ, đóng góp các ý kiến vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Các đại biểu xem phóng sự.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Khắc Chử - nguyên Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ xúc động, vui mừng khi thấy sự đổi thay mạnh mẽ của tỉnh Lai Châu trên tất cả các lĩnh vực; diện mạo của quê hương biên giới ngày càng khang trang, hiện đại; đội ngũ cán bộ, đảng viên bản lĩnh, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng chí tin tưởng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân, sự đồng thuận của nhân dân, Lai Châu sẽ hiện thực hoá mục tiêu phát triển xanh, nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Khắc Chử - nguyên Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ niềm vui, trân trọng trước tình cảm của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã dành thời gian về dự buổi gặp mặt. Ban Thường vụ Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm và những tình cảm tốt đẹp của đồng chí Nguyễn Khắc Chử, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu. Tỉnh ủy sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để chỉ đạo các cấp, các ngành nghiên cứu, cụ thể hóa phù hợp trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục dành tình cảm, tâm huyết, trí tuệ và kinh nghiệm để dõi theo, đồng hành, đóng góp ý kiến cho tỉnh, nhất là đối với những vấn đề lớn, vấn đề mới, những chủ trương có tác động lâu dài đến sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân chúc mừng đồng chí Giàng Páo Mỷ, Chu Lê Chinh, Phạm Ngọc Phương, Đinh Trung Tuấn vinh dự được Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Ngân tin tưởng, với sự quan tâm của Trung ương và sự đồng hành, đóng góp của các thế hệ cán bộ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, xây dựng Lai Châu ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Các thế hệ lãnh đạo tỉnh Lai Châu qua các thời kỳ tin tưởng, với sự đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp.