Với chủ đề “The First Signature - Dấu ấn tiên phong”, Travel Awards 2026 nhằm tìm kiếm, ghi nhận và tôn vinh những điểm đến, doanh nghiệp, sản phẩm, sáng kiến và cá nhân có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của du lịch Việt Nam. Giải thưởng đề cao tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ, gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững.

Travel Awards 2026 gồm 15 hạng mục, chia thành hai nhóm giải thưởng. Trong đó, nhóm giải thưởng trụ cột có 6 hạng mục, tập trung vào các điểm đến, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, hãng hàng không và trải nghiệm du lịch. Nhóm giải thưởng tiên phong gồm 9 hạng mục, chú trọng các sáng kiến du lịch bền vững, điểm đến xanh, sản phẩm sáng tạo, chuyển đổi số, du lịch cộng đồng, trải nghiệm ẩm thực và hoạt động quảng bá du lịch.

Giải thưởng tiếp nhận hồ sơ đề cử đến hết ngày 30/11/2026. Giai đoạn thẩm định của Hội đồng chuyên môn và khảo sát cộng đồng dự kiến diễn ra từ ngày 7-31/12/2026. Kết quả đánh giá kết hợp giữa hồ sơ, dữ liệu chuyên môn và phản hồi thực tế của du khách.

Trong khuôn khổ chương trình, Đà Nẵng còn là điểm đến của hoạt động Vietnam Now, đưa các nhà sáng tạo nội dung và người có sức ảnh hưởng trải nghiệm sản phẩm du lịch địa phương. Các hoạt động Travel Stories, Travel Summit và Travel Expo góp phần kết nối doanh nghiệp, chuyên gia, quảng bá điểm đến và thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch.

Việc đăng cai lễ trao giải mở thêm cơ hội quảng bá hình ảnh, sản phẩm và dịch vụ du lịch Đà Nẵng đến cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và du khách.