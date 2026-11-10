Lễ trao giải thưởng Golden Disc Awards 41 và cơ hội để công nghiệp văn hóa Việt Nam bước vào cuộc chơi lớn

Một giải thưởng âm nhạc và bài toán lớn hơn

Golden Disc Awards là giải thưởng âm nhạc thường niên của Hàn Quốc, được tổ chức từ năm 1986, nhằm tôn vinh những sản phẩm âm nhạc và nghệ sĩ có thành tích nổi bật. Qua hơn 40 kỳ tổ chức, GDA đã từng bước mở rộng không gian ra ngoài Hàn Quốc, trở thành một sự kiện âm nhạc có sức hút lớn tại châu Á. Theo thông tin từ Ban tổ chức, GDA lần thứ 41 sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10.1.2027 trên sân khấu ngoài trời tại VEC, Đông Anh, Hà Nội. Đây là lần đầu tiên giải thưởng được tổ chức tại Việt Nam. Hà Nội cũng là thành phố nước ngoài thứ 8 đăng cai GDA, sau Osaka, Kuala Lumpur, Bắc Kinh, Bangkok, Jakarta, Fukuoka và Đài Bắc.

Golden Disc Awards lần thứ 41 (GDA 41) sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10/1/2027 tại VEC, Đông Anh, Hà Nội. Đây là lần đầu tiên giải thưởng âm nhạc thường niên của Hàn Quốc được tổ chức tại Việt Nam và là thành phố nước ngoài thứ 8 đăng cai sự kiện này. Việc một thương hiệu giải thưởng âm nhạc đã có hơn 40 năm lịch sử lựa chọn Hà Nội cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường Việt Nam đối với các sự kiện âm nhạc quốc tế.

Nhưng nếu chỉ nhìn GDA 41 dưới góc độ một chương trình giải trí, sẽ khó thấy hết giá trị của sự kiện. Một sự kiện âm nhạc quy mô quốc tế kéo theo cả hệ sinh thái phía sau sân khấu: sản xuất chương trình, thiết kế sân khấu, âm thanh - ánh sáng, công nghệ trình diễn, truyền thông, quảng cáo, nội dung số, thời trang, du lịch, lưu trú, vận tải và dịch vụ sáng tạo.

Việt Nam những năm gần đây đã chứng kiến sự phát triển mạnh của thị trường biểu diễn và các chương trình kết hợp âm nhạc với công nghệ, thương mại, du lịch và truyền thông. Sự xuất hiện của những sự kiện quốc tế cho thấy Việt Nam đang dần trở thành một điểm đến của thị trường giải trí khu vực.

Vấn đề đặt ra không còn đơn thuần là làm thế nào để đưa thêm những chương trình lớn về Việt Nam, mà là doanh nghiệp và nhân lực Việt Nam sẽ tham gia được bao nhiêu phần trong chuỗi giá trị ấy.

Không để Việt Nam chỉ là “sân khấu”

Với GDA 41, nếu chỉ có nghệ sĩ quốc tế đến biểu diễn, khán giả Việt Nam mua vé và các dịch vụ trong nước cung cấp những phần việc hậu cần, giá trị mà Việt Nam giữ lại sẽ chưa tương xứng với quy mô của sự kiện. Cách tiếp cận khác là coi GDA 41 như một cơ hội để doanh nghiệp và lực lượng sáng tạo trong nước tiếp cận tiêu chuẩn sản xuất quốc tế, công nghệ sân khấu, quản trị nghệ sĩ, truyền thông đa nền tảng và phương thức xây dựng cộng đồng người hâm mộ.

Theo tài liệu giới thiệu chương trình, các kỳ Lễ trao giải thưởng Golden Disc Awards trước đây tại Bangkok và Jakarta từng thu hút khoảng 35.000 khán giả mỗi kỳ, trong khi Fukuoka ghi nhận khoảng 60.000 khán giả trong hai ngày.

Đằng sau những con số ấy là một chuỗi nhu cầu kinh tế và văn hóa rất lớn.

Nếu các mắt xích trong nước được kết nối hiệu quả, giá trị của một sự kiện quốc tế sẽ không chỉ nằm trong thời gian diễn ra chương trình, mà có thể tạo thêm thị trường, kinh nghiệm và năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam.

Đây cũng là thước đo quan trọng đối với quá trình phát triển công nghiệp văn hóa: Việt Nam không chỉ là nơi tiêu thụ sản phẩm văn hóa quốc tế, mà từng bước trở thành nơi sản xuất, cung ứng và tham gia kiến tạo giá trị.

Vai trò của một “Đối tác Quốc gia”

Trong cấu trúc GDA 41 tại Việt Nam, Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam (VCIDA) tham gia với vai trò Đối tác Quốc gia của GDA 41 tại Việt Nam, đồng hành cùng Hakuna Matata Group Limited - đối tác khai thác bản quyền tổ chức GDA 41 tại Việt Nam. Với vai trò này, VCIDA được đặt ở vị trí kết nối giữa đối tác quốc tế với các chủ thể văn hóa, sáng tạo, doanh nghiệp và lực lượng sản xuất trong nước.

Ý nghĩa vai trò của Hiệp hội ở sự kiện này không chỉ nằm ở việc đồng hành cùng một chương trình. Quan trọng hơn, đó là khả năng kết nối nguồn lực quốc tế với hệ sinh thái trong nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp, nghệ sĩ và nhân lực Việt Nam tiếp cận một mô hình sản xuất sự kiện âm nhạc quốc tế.

Nếu làm tốt, GDA 41 có thể trở thành một trường hợp cụ thể cho cách Việt Nam tiếp nhận một sản phẩm văn hóa quốc tế nhưng đồng thời phát triển năng lực của chính mình.

Bởi đích đến của công nghiệp văn hóa không phải chỉ là có thêm những sự kiện lớn. Đích đến là từ mỗi sự kiện, Việt Nam có thêm doanh nghiệp mạnh hơn, nhân lực chuyên nghiệp hơn, công nghệ tốt hơn và khả năng tạo ra những sản phẩm văn hóa có thể đi ra thị trường khu vực.

GDA 41, vì thế, không chỉ là câu chuyện một giải thưởng âm nhạc Hàn Quốc đến Hà Nội. Đây có thể là một phép thử về việc Việt Nam sẽ đứng ở đâu trong chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa khu vực.