Lễ trao giải quốc tế Asia Top Awards 2026 lần đầu tổ chức tại Việt Nam

Ban tổ chức Asia Top Awards 2026 vừa công bố lễ trao giải năm nay sẽ diễn ra tại TP.HCM. Thông tin này nhận được nhiều chú ý khi đây là lần đầu tiên lễ trao giải quốc tế này đăng cai tổ chức ở Việt Nam.

Nói về áp lực khi đưa lễ trao giải về Việt Nam, ông Lâm Chí Thiện - Trưởng Ban tổ chức tại Việt Nam cho biết cảm thấy vinh dự khi có thể đưa một lễ trao giải uy tín như Asia Top Awards 2026 tới quê hương.

“Chúng tôi cũng có nhiều áp lực vì những mùa giải trước được tổ chức rất hoành tráng. Dù vậy chúng tôi vẫn tự tin mùa giải năm nay vẫn sẽ được đầu tư chỉn chu và chắc chắn Asia Top Awards 2026 tại Việt Nam sẽ diễn ra thành công”, Trưởng Ban tổ chức chia sẻ.

Ông Lâm Chí Thiện - Trưởng Ban tổ chức Asia Top Awards 2026 tại Việt Nam.

Cũng theo ban tổ chức, lễ trao giải năm nay sẽ gồm 35 giải thưởng được chia thành ba nhóm chính: Giải trí, Điện ảnh và Nghệ thuật biểu diễn; Âm nhạc, Sáng tạo nội dung và Quản lý tài năng; Phụng sự cộng đồng, Di sản văn hóa và Thời trang.

Một số hạng mục được giới thiệu gồm Asia Luminary Awards, các giải thưởng về diễn xuất, cặp đôi và tác phẩm màn ảnh, Asia Icon of the Year, Đại sứ thiện chí văn hóa Thái Lan - Việt Nam 2026, cùng các giải dành cho nhà quản lý nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung trên TikTok. Mùa giải năm nay cũng bổ sung hạng mục diễn xuất nam và nữ dành cho dòng phim ngắn dọc.

Quang Hùng MasterD là nam ca sĩ Việt nhiều lần được vinh danh tại Asia Top Awards.

Ban tổ chức tiết lộ giải thưởng không áp dụng hình thức đăng ký mở. Các ứng viên sẽ được ban sơ tuyển nghiên cứu, tổng hợp trước khi Hội đồng Giám khảo Việt Nam và Thái Lan đánh giá độc lập bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả được xác định dựa trên bốn nhóm tiêu chí gồm thành tựu và chất lượng, tầm ảnh hưởng, đóng góp cho khu vực Việt Nam - Thái Lan, hình ảnh và trách nhiệm xã hội.

Lễ trao giải Asia Top Awards 2026 dự kiến diễn ra ngày 20/12 tại TP.HCM quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt Nam, Thái Lan và quốc tế.

Asia Top Awards là giải thưởng quốc tế do Thái Lan khởi xướng từ năm 2018, ghi nhận các cá nhân, tổ chức và thương hiệu có đóng góp trong nhiều lĩnh vực tại châu Á, từ nghệ thuật, giải trí đến hoạt động sáng tạo, kinh doanh, cộng đồng.