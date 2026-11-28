Tương lai phía trước của đội tuyển U17 Việt Nam được quan tâm sau hành trình đáng nhớ tại World Cup 2026, trong sự tự hào của HLV Cristiano Roland về học trò cho khởi đầu mới. Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng đồng đội đã có những bài học đầy quý báu trong hành trình lịch sử vừa qua.