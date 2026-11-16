Lễ trao giải cuộc thi viết kỷ niệm ba mươi năm ngành chứng khoán Việt Nam

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương trao giải đặc biệt cho nhóm tác giả. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 16/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết Ngành Chứng khoán Việt Nam ba mươi năm hình thành và phát triển đồng thời gặp mặt tri ân các nhà báo, phóng viên, biên tập viên đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Hướng tới kỷ niệm ba mươi năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996-28/11/2026), sự kiện diễn ra nhằm nhìn lại chặng đường phát triển và tôn vinh những đóng góp của các cơ quan báo chí. Tham dự buổi lễ có bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Cuộc thi, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đông đảo phóng viên, tác giả tham dự.

Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của đông đảo tác giả, ghi lại hành trình ba mươi năm phát triển của ngành Chứng khoán với các tác phẩm phản ánh toàn diện chặng đường xây dựng nền móng, hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp lý, hạ tầng thị trường và hội nhập quốc tế. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, ghi lại dấu mốc quan trọng, câu chuyện và đóng góp của các thế hệ cán bộ, chuyên gia đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng thị trường, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư và thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển bền vững.

Hội đồng Giám khảo gồm mười thành viên đã chấm độc lập dựa trên các tiêu chí về giá trị thông tin, tính thời sự, chất lượng nội dung, tính xác thực của tư liệu và cơ sở thực tiễn của các kiến nghị. Ban Tổ chức đã thống nhất trình Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận hai mươi ba tác phẩm đạt giải, bao gồm một giải Đặc biệt, hai giải A, bốn giải B, tám giải C và tám giải Khuyến khích, cùng việc trao bảy Kỷ niệm chương để tri ân các tác giả có đóng góp tâm huyết.

Ban Tổ chức thống nhất trao giải thưởng hai mươi ba tác phẩm xuất sắc. (Ảnh: Vietnam+)

Thông qua Cuộc thi, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước ghi nhận những nỗ lực tìm tòi tư liệu, nghiên cứu, phân tích và những góc nhìn đa chiều của các tác giả về lịch sử hình thành, phát triển cũng như triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Các ý kiến, kiến nghị và giải pháp được gửi gắm trong các tác phẩm là những thông tin tham khảo có giá trị, giúp cơ quan quản lý hiểu rõ hơn các vấn đề thực tiễn mà doanh nghiệp, nhà đầu tư và thành viên thị trường quan tâm, từ đó nghiên cứu, phục vụ công tác quản lý, giám sát và hoàn thiện chính sách phát triển thị trường chứng khoán.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức gặp mặt, tri ân và trao Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác thông tin, tuyên truyền về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Sự kiện ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành của đội ngũ nhà báo, phóng viên trong việc truyền tải thông tin chính xác, khách quan về ngành và thị trường chứng khoán. Ban Tổ chức kỳ vọng từ thành công của Cuộc thi, sự quan tâm và đồng hành của các cơ quan báo chí, các nhà báo, chuyên gia, thành viên thị trường và công chúng đối với ngành Chứng khoán sẽ tiếp tục được duy trì và phát huy. Những tình cảm, trách nhiệm và tâm huyết của các tác giả dự thi, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên sẽ tiếp tục được chuyển hóa thành những hoạt động thông tin, tuyên truyền thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về thị trường chứng khoán, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và đồng hành cùng ngành Chứng khoán trên chặng đường phát triển mới./.