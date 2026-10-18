Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu năm 2026

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi Lễ

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tham dự buổi Lễ.

Dự Lễ trao giải có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi; Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng;

Cùng dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; các thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi; các tác giả, nhóm tác giả và đại diện các đơn vị có tác phẩm xuất sắc được vinh danh tại Lễ trao giải.

Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng dự Lễ trao giải.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi phát biểu tại buổi Lễ

Cuộc thi diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các chủ trương, quyết sách chiến lược của Đảng; tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chủ đề của Cuộc thi lần thứ Sáu, năm 2026 là “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Cuộc thi được tổ chức đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Trên cơ sở Kế hoạch của Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã phát động Cuộc thi đến cơ sở, thu hút sự tham gia đông đảo của các tác giả dự thi.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoà trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả

Sau hơn 9 tháng công bố và triển khai trên phạm vi toàn quốc, Cuộc thi tiếp tục ghi nhận sự phát triển vượt bậc về quy mô và chất lượng. Toàn quốc đã nhận được 905.681 tác phẩm dự thi, tăng 67,17% so với năm 2025, với sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhà báo, giảng viên lý luận chính trị, đoàn viên thanh niên đến cán bộ hưu trí, học sinh, sinh viên, người Việt Nam công tác, học tập ở nước ngoài và một số tác giả quốc tế.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Cuộc thi cấp Trung ương, các đơn vị/địa phương đã tiến hành thẩm định, đánh giá nhiều vòng, nhiều cấp, tổ chức chấm giải, chọn lựa các tác phẩm có chất lượng tốt nhất để gửi dự thi cấp Trung ương. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi đã thành lập Hội đồng Giám khảo gồm các nhà khoa học, nhà báo có kinh nghiệm, uy tín, tổ chức chấm 2 vòng Sơ khảo và Chung khảo theo hình thức chấm kín, độc lập đối với từng tác phẩm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả

Tại buổi lễ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoà trao 12 giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.

Các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao 22 giải B cho các tác giả và nhóm tác giả.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao 39 giải C cho các tác giả và nhóm tác giả.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả

Ban Chỉ đạo Cuộc thi trao tặng Bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc; 74 giải Khuyến khích và 18 giải Triển vọng. Ban Tổ chức ghi nhận đặc biệt đối với tác giả cao tuổi nhất là ông Nguyễn Đình Khải, sinh năm 1939, là đảng viên Chi bộ phường Thanh Xuân Trung, thành phố Hà Nội, có tác phẩm dự thi thể loại Tạp chí. Tác giả nhỏ tuổi nhất là các em Đinh Trang Anh, Đỗ Danh Việt Đức, sinh năm 2012, là học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường An Biên, thành phố Hải Phòng, có tác phẩm dự thi thể loại video clip.

Phát biểu tổng kết Cuộc thi lần thứ 6 năm 2026 và phát động Cuộc thi lần thứ 7 năm 2027, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi trân trọng ghi nhận và cảm ơn cấp ủy các cấp, Ban Chỉ đạo 35 các ban, bộ, ngành, địa phương, cùng các cơ quan phối hợp đã chủ động, trách nhiệm, tổ chức Cuộc thi bài bản; đánh giá cao trí tuệ, tâm huyết và bản lĩnh của các tác giả, nhóm tác giả.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi và Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả

Nhấn mạnh số lượng tác phẩm dự thi năm nay là nhiều nhất từ trước đến nay và chất lượng tác phẩm ngày càng được nâng cao, PGS.TS Đoàn Minh Huấn khẳng định, điều này cho thấy bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã trở thành nhu cầu tự thân, việc làm thường xuyên của mọi tổ chức đảng, đảng viên và sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Mỗi tác phẩm dự thi là một tiếng nói khẳng định niềm tin, lý tưởng cách mạng; mỗi tác giả là một chiến sĩ trên trận địa đấu tranh tư tưởng lý luận, góp phần bảo vệ chân lý, lẽ phải, lan tỏa cái đúng, cái mới, cái đẹp và tính chính nghĩa trong xã hội; đồng thời chủ động đấu tranh, phê phán, phản bác những quan điểm, tư tưởng và hành động sai trái, thù địch, phản động, đi ngược lại sự nghiệp cách mạng của Đảng, lợi ích của quốc gia, dân tộc, gây phương hại đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, cản trở các xu hướng tiến bộ xã hội.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả

Lễ trao giải Cuộc thi lần thứ Sáu, năm 2026 diễn ra trong năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, với những quyết sách lớn nhằm hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Cụ thể hóa tinh thần đó, ngày 22.8.2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”, khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng, trong đó bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cốt lõi.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Lê Văn Lợi và Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý trao giải cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai Cuộc thi lần thứ Sáu, năm 2026

Đây là yêu cầu cấp thiết trong kỷ nguyên vươn mình của của đất nước được triển khai ở tầm chiến lược thông qua nhiều phương thức khác nhau, trong đó Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một hoạt động cơ bản.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, bối cảnh hiện nay đan xen cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ra sức lợi dụng công nghệ mới, nền tảng số và thuật toán để chống phá quyết liệt.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy trao phần thưởng cho đại diện tác giả lớn tuổi và tác giả nhỏ tuổi tiêu biểu tham gia Cuộc thi

Vì vậy, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ cơ bản, sống còn, nhằm khẳng định giá trị bền vững, sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới của Đảng, bảo vệ chân lý, lẽ phải, phê phán và đấu tranh loại bỏ những quan điểm và hành động sai trái, thù địch phản động, củng cố thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, nâng cao sức đề kháng trước mọi âm mưu chống phá.

Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng trao giải Khuyến khích cho tác giả, nhóm tác giả

Thay mặt Ban Chỉ đạo Cuộc thi, PGS.TS Đoàn Minh Huấn phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Bảy, năm 2027 và đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục hưởng ứng bằng những cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả;

Đồng thời trân trọng kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, đồng bào trong và ngoài nước cùng bạn bè quốc tế tích cực tham gia để Cuộc thi ngày càng đi sâu vào chất lượng, mở rộng quy mô, phạm vi, sức ảnh hưởng, xứng đáng với niềm tin của Đảng và sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.