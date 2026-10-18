Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: DUY LINH)

Tối 18/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ sáu, năm 2026.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: DUY LINH)

Tới dự và trao giải có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: DUY LINH)

Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, nâng cao “sức đề kháng” cho mỗi cán bộ, đảng viên

Cuộc thi năm 2026 với chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới”, dành cho các tác phẩm chính luận sáng tạo lần đầu, với 5 thể loại: tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình, video clip; diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương, quyết sách chiến lược của Đảng; tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Điểm mới của Cuộc thi năm nay là được tổ chức đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Sau hơn 9 tháng công bố và triển khai trên phạm vi toàn quốc, Cuộc thi tiếp tục ghi nhận sự phát triển vượt bậc về quy mô và chất lượng.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: DUY LINH)

Ban tổ chức Cuộc thi đã nhận được 905.681 tác phẩm gửi tham dự, tăng 67,17% so với năm 2025, có sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhà báo, giảng viên lý luận chính trị, cán bộ hưu trí, học sinh, sinh viên, người Việt Nam công tác, học tập ở nước ngoài và một số tác giả quốc tế.

Các đơn vị, địa phương đã tiến hành thẩm định, đánh giá nhiều vòng, nhiều cấp, tổ chức chấm giải, chọn lựa các tác phẩm có chất lượng tốt để gửi dự thi cấp Trung ương. Hội đồng giám khảo đã tổ chức 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, theo hình thức chấm kín, độc lập đối với từng tác phẩm.

Cuộc thi tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên mặt trận tư tưởng, nâng cao “sức đề kháng” cho mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải và Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả. (Ảnh: DUY LINH)

Cuộc thi cũng là dịp để nâng cao nhận thức, năng lực, trách nhiệm và phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời cung cấp nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ tuyên truyền trên báo chí, truyền thông, mạng xã hội, nhất là những vấn đề lý luận, thực tiễn mới đặt ra cho nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong kỷ nguyên phát triển mới.

Những kết quả đạt được và ý nghĩa sâu sắc của Cuộc thi là cơ sở quan trọng và kinh nghiệm quý để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; để tiếp tục lan tỏa rộng khắp hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn phát biểu tại Lễ trao giải. (Ảnh: DUY LINH)

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã trở thành nhu cầu, việc làm thường xuyên

Phát biểu tại Lễ trao giải, đồng chí Đoàn Minh Huấn ghi nhận và cảm ơn cấp ủy các cấp, ban chỉ đạo các ban, bộ, ngành, địa phương cùng các cơ quan phối hợp đã chủ động, trách nhiệm tổ chức Cuộc thi.

Đồng chí đánh giá cao trí tuệ, tâm huyết và bản lĩnh của các tác giả qua số lượng và chất lượng tác phẩm ngày càng được nâng cao; lý luận sắc bén, nội dung bám sát thực tiễn đất nước. Mỗi tác phẩm là một tiếng nói, niềm tin lý tưởng cách mạng; mỗi tác giả là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng lý luận góp phần bảo vệ chân lý, lẽ phải, lan tỏa cái đúng, cái đẹp và tính chính nghĩa trong xã hội; đồng thời chủ động đấu tranh phê phán những quan điểm và hành động sai trái đi ngược lại sự nghiệp cách mạng của Đảng, lợi ích của quốc gia, dân tộc, gây phương hại quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

Cuộc thi thu hút tác giả thuộc nhiều lứa tuổi, từ mọi miền Tổ quốc và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, có các tác giả là người nước ngoài. Điều đó cho thấy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã trở thành nhu cầu, việc làm thường xuyên của tổ chức đảng, đảng viên và đông đảo nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: DUY LINH)

Khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ cơ bản, nội dung cốt lõi nhằm khẳng định giá trị bền vững, sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới của Đảng, thống nhất đồng thuận xã hội trong thực hiện các chủ trương, quyết sách chiến lược phát triển đất nước.

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 7, năm 2027, thay mặt Ban Chỉ đạo Cuộc thi, đồng chí đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ban chỉ đạo các cấp tiếp tục triển khai bằng nhiều cách làm sáng tạo; đồng thời kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, đồng bào trong nước cùng bạn bè quốc tế tích cực tham gia.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại Lễ trao giải. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng chí bày tỏ trân trọng mong muốn đồng chí Thường trực Ban Bí thư tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để Cuộc thi ngày càng đi sâu về chất lượng, mở rộng quy mô, phạm vi ảnh hưởng, xứng đáng với niềm tin của Đảng và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tại Lễ trao giải, Ban Chỉ đạo Cuộc thi tặng Bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc; trao 165 giải thưởng cá nhân tặng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, trong đó có 12 giải A, 22 giải B, 39 giải C, 74 giải khuyến khích và 18 giải triển vọng; trao 2 phần thưởng tặng tác giả lớn tuổi và nhỏ tuổi tiêu biểu tham gia dự thi.