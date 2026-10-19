Tối 18/10, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ 6, năm 2026.

Tham dự Lễ trao giải có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành địa phương...

Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trao 12 giải A cho các tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trao 12 giải A cho các tác giả đạt giải.

Các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Trịnh Văn Quyết, Phạm Gia Túc, Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao 22 giải B cho các tác giả và nhóm tác giả.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao 39 giải C cho các tác giả và nhóm tác giả.

Ban Chỉ đạo Cuộc thi trao tặng Bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc; 74 giải Khuyến khích và 18 giải Triển vọng.

Báo điện tử Vietnamplus của Thông tấn xã Việt Nam với loạt 3 bài: "Văn hóa-Lịch sử do ai "chấp bút" chênh vênh giữa sáng tạo và sai lệch" của tác giả Trần Ngọc Long và Đào Dương Linh đoạt giải Khuyến khích.

Những kết quả đã đạt được và ý nghĩa sâu sắc của Cuộc thi lần thứ 6, năm 2026 là cơ sở quan trọng và kinh nghiệm quý để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thời gian tới./.