Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương dự, phát biểu chỉ đạo và trao giải cuộc thi.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới dự Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6, năm 2026. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới dự Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6, năm 2026. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đại biểu tham dự lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đại biểu tham dự lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao Giải B cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Giải B cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Các tác giả, nhóm tác giả nhận Giải C Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Các tác giả, nhóm tác giả nhận Giải C Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Các tác giả, nhóm tác giả nhận Giải Khuyến khích Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Các tác giả, nhóm tác giả nhận Giải Khuyến khích Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Các tác giả nhận giải Triển vọng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Ban Tổ chức trao giải Các tác tập thể có thành tích xuất sắc Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đại diện tác giả lớn tuổi và nhỏ tuổi nhất nhận Giấy chứng nhận Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu

Tối 18/10, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ Sáu, năm 2026, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Tham dự Lễ trao giải có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành địa phương…

Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trao 12 giải A cho các tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả, gồm:

Tác phẩm "Xây dựng mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa - chủ trương đúng đắn nhằm hiện thực hóa khát vọng 100 năm thành lập nước" (thể loại tạp chí) của nhóm tác giả: Đại tá Nguyễn Đức Hiếu, Thượng tá Phan Văn Tuệ, Trung tá Vũ Văn Quốc, Trung tá Lê Xuân Đức, Trung tá Vũ Minh Thành, Trung tá Nguyễn Tiến Thành (Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng; Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng);

Tác phẩm "Nhận diện và đấu tranh với thủ đoạn "giải thiêng" lãnh tụ qua hiện tượng dung tục hóa trong xuất bản và giáo dục lý luận chính trị" (thể loại tạp chí) của tác giả Châu Văn Hoài, Chi bộ ấp Ba Gò, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh;

Tác phẩm "Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào - Campuchia trong kỷ nguyên mới" (thể loại tạp chí) của nhóm tác giả: CHANTHAVONG KHAMHOUNG, Thiếu tá Nguyễn Đức Duy, Thiếu tá Phạm Tiến Dương, Thượng tá Tạ Đình Toàn, Đinh Vũ Minh, Phạm Đức Dương, Phạm Gia Khánh (Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Tổng công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu (D02), Bộ Công an; Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố Bắc Ninh; Phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Ninh Bình; Vụ Các định chế tài chính, Bộ Tài chính; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Văn phòng Quốc hội);

Tác phẩm "Phản bác các luận điệu xuyên tạc vai trò của việt nam trong các sáng kiến hòa bình quốc tế" (thể loại Tạp chí) của nhóm tác giả Quách Thị Huệ, Reena Marwwah (Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Đại học Delhi, Ấn Độ);

Tác phẩm "Hồ Chí Minh từ khát vọng "dân giàu, nước mạnh" đến lý luận kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới" (thể loại Báo) của nhóm tác giả Nguyễn Khắc Trai, Nguyễn Tuấn Hạnh, Lê Việt Bắc, Nguyễn Khắc Đỗ, Phan Anh Tuấn (Khoa Hồ Chí Minh học, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng);

Loạt bài loạt bài "Lũy đá trong lòng dân" (thể loại Báo in) của nhóm tác giả: Phạm Thị Hoan, Lý Thị Thu, Dương Thanh Phúc (Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Tuyên Quang);

Tác phẩm "Phát huy vai trò "sếu đầu đàn" của kinh tế nhà nước trong kỷ nguyên mới" (thể loại Báo in) của tác giả Nguyễn Thành Vinh (Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Thanh Xuân);

Tác phẩm "Việt Nam: tăng trưởng 2 con số là mệnh lệnh phát triển" (thể loại Phát thanh) của tác giả Vũ Hồ Điệp, Nguyễn Thị Hằng Nga (Ban Thời sự, Đài Tiếng nói Việt Nam);

Tác phẩm "Bản lĩnh trong sứ mệnh toàn cầu" (thể loại phát thanh) của Thượng tá Đỗ Duy Nghị, Thiếu tá Đỗ Thị Ngọc Linh (Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu; Phòng Thời sự Phát thanh, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Bộ Quốc phòng);

Tác phẩm "Từ trái tim đến trái tim" (thể loại Truyền hình) của Đại úy Nguyễn Thị Minh Phương, Trung tá Nguyễn Xuân Hoàng,Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Tạ Mạnh Hà (Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Bộ Quốc phòng);

Tác phẩm "Cách mạng màu" trong kỷ nguyên số" (thể loại truyền hình) của Đại tá Trần Văn Hùng, Trung tá Nguyễn Văn Bách, Thiếu tá Nguyễn Viết Tiến, Thiếu tá Lê Hoa Thiệu (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Cảnh sát biển Việt Nam);

Tác phẩm "Thấy lá cờ, đó chính là Tổ quốc" của tác giả Trần Ngọc Như, Phạm Thị Huỳnh Anh, Lăm Văn Cảnh (Phòng Văn hóa - Giải trí, Báo và Phát thanh, Truyền hình thành phố Cần Thơ).

Tại Lễ trao giải, các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Trịnh Văn Quyết, Phạm Gia Túc, Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao 22 giải B cho các tác giả và nhóm tác giả.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao 39 giải C cho các tác giả và nhóm tác giả.

Ban Chỉ đạo Cuộc thi trao tặng Bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc; 74 giải Khuyến khích và 18 giải Triển vọng. Ban Tổ chức ghi nhận đặc biệt đối với tác giả cao tuổi nhất là ông Nguyễn Đình Khải, sinh năm 1939, là đảng viên Chi bộ phường Thanh Xuân Trung, thành phố Hà Nội, có tác phẩm dự thi thể loại Tạp chí. Tác giả nhỏ tuổi nhất là các em Đinh Trang Anh, Đỗ Danh Việt Đức, sinh năm 2012, là học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường An Biên, thành phố Hải Phòng, có tác phẩm dự thi thể loại video clip.

Báo điện tử Vietnamplus của Thông tấn xã Việt Nam với loạt 3 bài: "Văn hóa - Lịch sử do ai "chấp bút" chênh vênh giữa sáng tạo và sai lệch" của tác giả Trần Ngọc Long và Đào Dương Linh đoạt giải Khuyến khích.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Chỉ đạo cuộc thi, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu cho biết, cuộc thi năm nay đã thu hút 905.681 tác phẩm, tăng 67,17% so với năm 2025, nhiều nhất từ trước đến nay. Chất lượng tác phẩm ngày càng được nâng cao, thể hiện được lập luận sắc bén, tính chiến đấu, dẫn chứng thuyết phục, bám sát được tiễn sinh động của đất nước. Tác giả thuộc nhiều tầng lớp, đến từ mọi miền của Tổ quốc, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, kể cả sự tham gia của tác giả là người nước ngoài. Điều đó cho thấy bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã được thành nhu cầu tự thân, việc làm thường xuyên của mọi tổ chức đảng, đảng viên và sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Theo đồng chí Đoàn Minh Huấn, mỗi tác phẩm dự thi là một tiếng nói khẳng định niềm tin, lý tưởng cách mạng, mỗi tác giả là một chiến sĩ trên trận địa đấu tranh tư tưởng lý luận, góp phần bảo vệ chân lý, lẽ phải, lan tỏa cái đúng, cái mới, cái đẹp và tính chính nghĩa trong xã hội, đồng thời chủ động đấu tranh, phê phán, phản bác những quan điểm, tư tưởng và hành động sai trái, thù địch, phản động, đi ngược lại sự nghiệp cách mạng của Đảng, lợi ích của quốc gia, dân tộc, gây phương hại đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, cản trở các xu hướng tiến bộ xã hội.

Lễ trao giải diễn ra năm nay, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với những quyết sách lớn nhằm hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Cụ thể hóa tinh thần đó, ngày 22 tháng 8 năm 2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới", khẳng định ý chí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng, trong đó bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cốt lõi. Đây là yêu cầu cấp thiết trong kỷ nguyên mới của đất nước được triển khai ở tầm chiến lược, thông qua nhiều phương thức khác nhau, trong đó cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một hoạt động cơ bản.

Đồng chí nhấn mạnh, bối cảnh hiện nay đang xen thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức, các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị ra sức lợi dụng công nghệ mới, nền tảng số và thuật toán để chống phá quyết liệt. Vì vậy, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ cơ bản, sống còn nhằm khẳng định giá trị bền vững, sức sống của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới của Đảng, bảo vệ chân lý, lẽ phải, phê phán và đấu tranh loại bỏ những quan điểm và hành động sai trái, thù địch, phản động, củng cố thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, nâng cao sức đề kháng trước mọi âm mưu chống phá.

Với tinh thần đó, thay mặt Ban Chỉ đạo cuộc thi, đồng chí Đoàn Minh Huấn trân trọng phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 7, năm 2027.

Ban Chỉ đạo đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ban chỉ đạo 35 các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục hưởng ứng bằng những cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, đồng thời trân trọng kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, đồng bào trong và ngoài nước cùng bạn bè quốc tế tích cực tham gia.

Tại Lễ Trao giải, Ban Chỉ đạo Cuộc thi trao tặng Bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc; 74 giải Khuyến khích và 18 giải Triển vọng cho các tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm dự thi. Ban Tổ chức ghi nhận đặc biệt đối với tác giả cao tuổi nhất là ông Nguyễn Đình Khải, sinh năm 1939, là đảng viên Chi bộ phường Thanh Xuân Trung, thành phố Hà Nội, có tác phẩm dự thi thể loại Tạp chí. Tác giả nhỏ tuổi nhất là các em Đinh Trang Anh, Đỗ Danh Việt Đức, sinh năm 2012, là học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường An Biên, thành phố Hải Phòng, có tác phẩm dự thi thể loại video clip.

Điểm mới của Cuộc thi năm nay là được tổ chức đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Trên cơ sở Kế hoạch của Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã phát động Cuộc thi đến cơ sở, thu hút sự tham gia đông đảo của các tác giả dự thi.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Cuộc thi cấp Trung ương, các đơn vị/địa phương đã tiến hành thẩm định, đánh giá nhiều vòng, nhiều cấp, tổ chức chấm giải, chọn lựa các tác phẩm có chất lượng tốt nhất để gửi dự thi cấp Trung ương. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi đã thành lập Hội đồng Giám khảo gồm các nhà khoa học, nhà báo có kinh nghiệm, uy tín, tổ chức chấm 2 vòng Sơ khảo và Chung khảo theo hình thức chấm kín, độc lập đối với từng tác phẩm.

Những kết quả đã đạt được và ý nghĩa sâu sắc của Cuộc thi lần thứ Sáu, năm 2026 là cơ sở quan trọng và kinh nghiệm quý để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thời gian tới.