Lễ trao giải Cuộc thi Búp Chè Vàng Việt Nam-Golden Tea Leafs 2026

Các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Giải Búp Chè Vàng được vinh danh tại buổi lễ.

Nằm trong khuôn khổ triển lãm Quốc tế chuyên ngành Thực phẩm và Đồ uống tại Hà Nội-Vietfood & Beverage-Propack Vietnam 2026, cuộc thi do Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS) phối hợp cùng Vinexad lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam. Chương trình bao gồm hai hoạt động nổi bật: tổ chức chấm thi chung kết, nếm thử các sản phẩm trà và Lễ trao giải Búp Chè Vàng cho những cá nhân, tập thể xuất sắc.

Từ ngày 10-30/10/2026, Ban tổ chức tiếp nhận 77 mẫu chè từ 32 đơn vị trên cả nước, trải đều trên 8 nhóm sản phẩm đa dạng. Bên cạnh những dòng trà truyền thống làm nên danh tiếng của chè Việt, ngày càng nhiều đơn vị đầu tư vào dòng trà chế biến sâu, trà lên men và những sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy người làm trà Việt từng bước mở rộng tư duy sản xuất, nâng cao chất lượng nhằm tiếp cận tiêu chuẩn mới của thị trường.

Trải qua vòng Sơ khảo ngày 3/11 tại văn phòng Hiệp hội Chè Việt Nam (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Chung khảo chiều ngày 5/11 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội, hội đồng chuyên môn chọn ra những đại diện ưu tú nhất. Vượt qua các tiêu chuẩn khắt khe, hành trình tranh tài khép lại bằng Lễ trao giải sáng nay.

Ông Hoàng Vĩnh Long, Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam phát biểu bế mạc cuộc thi.

Ông Hoàng Vĩnh Long, Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh về ý nghĩa của chương trình: “Cuộc thi không dừng lại ở số lượng giải thưởng mà quan trọng hơn là tạo ra một diễn đàn đánh giá, tôn vinh chất lượng chè Việt Nam thông qua các tiêu chí cụ thể và sự thẩm định của chuyên gia. Mỗi sản phẩm tham dự là một câu chuyện về vùng đất, giống chè, điều kiện sinh thái, bàn tay người trồng và trình độ chế biến”.

Bên cạnh đó, ông Hoàng Vĩnh Long cũng chỉ rõ: “Ngành chè Việt Nam đang đứng trước giai đoạn chuyển đổi quan trọng, không thể tiếp tục cạnh tranh chủ yếu bằng giá và sản lượng. Để tối ưu hóa giá trị trên từng kilôgam chè, toàn ngành cần khai thác tốt tiềm năng sẵn có, chuẩn hóa từ khâu trồng trọt, chế biến, an toàn thực phẩm đến truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu”.

Hoạt động trải nghiệm thưởng thức trà và trưng bày các sản phẩm đặc sắc tại sự kiện.

Thông qua các hoạt động này, chương trình đã góp phần thiết thực vào việc quảng bá giá trị trà Việt, lan tỏa văn hóa thưởng trà và mở rộng kết nối thương mại toàn ngành. Thành công của sự kiện năm nay mở ra những bước tiến mới đầy triển vọng, khẳng định vị thế và uy tín ngày càng cao của thương hiệu chè Việt Nam trên bản đồ nông sản quốc tế.