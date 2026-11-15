Lễ tốt nghiệp khóa IX và ra mắt Ban Liên lạc cựu Tăng Ni sinh Trường Trung cấp Phật học (cơ sở Quảng Nam)

Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, Hiệu trưởng sáng lập Trường Trung cấp Phật học Quảng Nam; Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Chứng minh - Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; chư vị Hòa thượng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, nguyên Phó Hiệu trưởng, Giáo thọ sư Trường Trung cấp Phật học Quảng Nam: Hòa thượng Thích Như Phẩm, Hòa thượng Thích Đồng Nguyện.

Chư tôn đức, đại diện chính quyền tham dự

Tham dự buổi lễ còn có Thượng tọa Thích Phước Đạt, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương; Thượng tọa Thích Viên Trí, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký, Trưởng Phân ban Trung cấp - Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương; Thượng tọa Thích Chúc Tín, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng; chư tôn đức Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Nẵng, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi, Ban Giám hiệu, Ban Giáo thọ cùng chư Tăng Ni trụ trì các tự viện, cựu Tăng Ni sinh và học viên các khóa.

Thượng tọa Thích Chánh Huệ phát biểu khai mạc

Về phía chính quyền có ông Mai Quang Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.Đà Nẵng; Thượng tá Trần Quang Thái, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa - Công an TP.Đà Nẵng cùng đại diện các ban, ngành địa phương.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Chánh Huệ, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng ôn lại chặng đường 29 năm hình thành và phát triển của cơ sở Quảng Nam với gần 500 Tăng Ni sinh và hơn 100 học viên cư sĩ đã được đào tạo. Sách tấn các tân khoa, Thượng tọa nhắn nhủ cần tiếp tục trau dồi giới đức, trí tuệ và phụng sự Đạo pháp.

Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng tặng Bằng tuyên dương công đức

Theo báo cáo của Đại đức Thích Vinh Thông, Chánh Văn phòng nhà trường, niên khóa 2023-2026 có 28 Tăng Ni sinh khóa IX và 54 học viên cư sĩ khóa II đủ điều kiện tốt nghiệp.

Dịp này, Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương và Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng đã trao Bằng tuyên dương công đức đến các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục Tăng tài; Ban Giám hiệu cũng trao thưởng đến các Tăng Ni sinh, học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, hạnh kiểm và phụng sự trước khi chính thức cấp phát văn bằng tốt nghiệp.

Ban Giám hiệu trao thưởng đến các Tăng Ni sinh, học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban Liên lạc cựu Tăng Ni sinh các khóa Trường Trung cấp Phật học Quảng Nam (được thống nhất thành lập vào chiều 14-11) đã chính thức ra mắt và dâng quà tri ân chư tôn đức. Đại diện tân khoa, Tăng sinh Thích Đức Quý dâng lời tri ân Ban Giám hiệu, Ban Giáo thọ cùng bổn sư, y chỉ sư đã tận tâm dìu dắt suốt 3 năm tu học.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Mai Quang Vĩnh ghi nhận những đóng góp của nhà trường trong việc đào tạo Tăng tài, phát huy giá trị đạo đức, văn hóa Phật giáo và mong muốn các tân khoa tiếp tục vận dụng kiến thức Phật học vào đời sống, tích cực phụng sự cộng đồng.

Ra mắt Ban Liên lạc cựu Tăng Ni sinh các khóa Trường Trung cấp Phật học Quảng Nam

Ban huấn từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Phước Đạt tán dương thành tựu gần 30 năm của cơ sở đào tạo, đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy và môi trường tu học trong giai đoạn mới; đồng thời nhắc nhở các tân khoa khắc ghi mục đích “học Phật để thành Phật”, phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

Hòa thượng Thích Từ Nghiêm ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Từ Nghiêm nhấn mạnh tầm quan trọng của sự gắn kết giữa pháp học và pháp hành trên nền tảng Văn - Tư - Tu và Giới - Định - Tuệ; ân cần sách tấn Tăng Ni sinh luôn giữ gìn sơ tâm ban đầu, kiên định lý tưởng xuất gia. Hòa thượng cũng bày tỏ kỳ vọng Ban Trị sự và Ban Giám hiệu tiếp tục quan tâm duy trì công tác đào tạo tại cơ sở Quảng Nam để kế thừa di sản của chư vị tiền nhân.

Buổi lễ khép lại sau lời cảm tạ của Thượng tọa Thích Pháp Lạc, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng (cơ sở Quảng Nam).

Một số hình ảnh ghi nhận:

Trường Trung cấp Phật học (cơ sở Quảng Nam) niên khóa 2023-2026 có 28 Tăng Ni sinh khóa IX và 54 học viên cư sĩ khóa II đủ điều kiện tốt nghiệp