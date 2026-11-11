Lệ Thủy tăng tốc về đích nông thôn mới

Mô hình vườn mẫu góp phần xây dựng nông thôn mới tại xã Lệ Thủy - Ảnh: H.C

Để hoàn thành 6 chỉ tiêu và 4 tiêu chí chưa đạt, xã Lệ Thủy đang tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng liên kết và nâng cao giá trị gia tăng; xây dựng vùng nguyên liệu lúa tập trung, gắn sản xuất với hoạt động của các hợp tác xã, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Cùng với đó, địa phương thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến và hoạt động của chính quyền số.

Đối với các tiêu chí về môi trường, an ninh trật tự và cảnh quan nông thôn, xã tập trung triển khai các mô hình camera AI phục vụ giám sát an ninh, an toàn giao thông; xây dựng các thôn an toàn về an ninh trật tự, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn.

Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chỉ tiêu về thiết chế văn hóa và thu nhập bình quân đầu người, xác định nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện cụ thể đối với từng tiêu chí còn thiếu.

Với những giải pháp cụ thể, cùng quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của Nhân dân, xã Lệ Thủy đang tập trung tăng tốc thực hiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM trong năm 2026.