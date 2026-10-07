Lê Thúy nghẹn ngào kể lại câu nói của chồng giúp cô đứng vững sau chặng đường dài 'tìm con'

Nữ người mẫu Lê Thúy mới đây tiếp tục có những trải lòng đầy xúc động về chặng đường hơn một thập kỷ tìm kiếm mầm sống, sau khi thông báo tin buồn vừa đậu thai nhưng em bé đã sớm rời xa. Trên trang cá nhân, cô đăng tải bài viết dài chia sẻ về sự đồng hành kiên nhẫn của ông xã. Người đẹp bày tỏ, càng dấn thân vào hành trình IVF gian nan, cô càng thấu hiểu điều may mắn lớn nhất không chỉ là cơ hội làm mẹ, mà là có một người chồng luôn kiên trì nắm tay mình vượt qua những ngày tháng đớn đau.

Lê Thuý vừa trải qua biến cố đậu thai vui chưa được bao lâu thì em bé rời đi.

Lê Thúy và Đỗ An đã bên nhau hơn 10 năm. Trong suốt quãng thời gian ấy, cô cho biết chồng chưa một lần nặng lời hay ép buộc cô phải có con. Đặc biệt, những lúc chứng kiến vợ đau đớn, mệt mỏi, gục xuống sau các lần điều trị, Đỗ An chỉ nhẹ nhàng động viên. Mỗi khi chứng kiến vợ đau đớn, Đỗ An từng nói: "Hay thôi em, nếu mình không có nợ con cái thì thôi, em đau như vậy anh xót lắm. Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống. Mình yêu nhau, đồng hành với nhau là được rồi".

Chính lời bộc bạch ấy từ chồng đã trở thành ký ức ghi khắc suốt đời trong tâm trí Lê Thúy. Giờ đây, nữ người mẫu đã đón nhận chặng đường tìm con bằng một góc nhìn khác. Lê Thúy tâm sự: "Giữa lúc em sợ mình không thể làm mẹ, anh lại cho em cảm giác rằng: dù có con hay không, em vẫn luôn là người anh chọn. Cảm ơn anh, vì trong hành trình tìm kiếm một đứa con, anh chưa bao giờ để em cảm thấy mình là người thất bại. Nếu cuối cùng chúng ta có một em bé, đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất. Còn nếu cuộc đời chỉ cho chúng ta có nhau… thì em vẫn biết mình đã may mắn hơn rất nhiều người, vì được yêu một người chưa bao giờ bắt mình phải hoàn hảo mới xứng đáng được yêu".

Trước đó, nữ người mẫu cho biết vừa đậu thai nhưng chưa được bao lâu thì em bé rời xa. Sau đó, bác sĩ phát hiện tình trạng ứ dịch vòi trứng tái phát và cô phải bước vào ca phẫu thuật nội soi lần thứ 3, kéo dài gần 3 tiếng. Không chỉ đối diện với mất thai, Lê Thúy còn phải trải qua ca mổ phức tạp do tình trạng dính nặng, trong đó ruột và trực tràng cũng bị dính. Đây tiếp tục là một thử thách lớn đối với nữ người mẫu sau nhiều năm tìm con. Giữa hành trình đầy nước mắt ấy, Lê Thúy nhắc đến Đỗ An như một người đồng hành không chỉ trong hành trình được làm mẹ, mà còn trong hành trình làm vợ chồng.

Suốt quá trình gian nan tìm con, Lê Thuý luôn nhận được sự quan tâm của chồng.

Lê Thúy sinh năm 1991 tại Quảng Bình, bắt đầu được công chúng chú ý sau khi tranh tài tại Vietnam's Next Top Model 2011. Rời cuộc thi, cô hoạt động tích cực trên sàn diễn thời trang và lấn sân sang điện ảnh qua các dự án như Bạn gái tôi là sếp, Siêu quậy có bầu... Năm 2015, cô chính thức lên xe hoa cùng nam diễn viên Đỗ An. Trải qua hơn 10 năm gắn bó, dù từng đối mặt với những bất đồng trong cuộc sống, cả hai vẫn lựa chọn sát cánh bên nhau để xây dựng mái ấm, trong đó thử thách gian nan nhất chính là chặng đường tìm kiếm con cái kéo dài nhiều năm.

Để hiện thực hóa mong muốn làm mẹ, Lê Thúy từng tạm gác công việc người mẫu, thay đổi chế độ ăn uống, tập luyện và tìm đến các phương pháp hỗ trợ sinh sản. Nữ người mẫu trải qua 5 lần IVF, nhiều lần tiêm thuốc và 2 ca phẫu thuật nội soi, đi qua không ít lần hy vọng rồi thất vọng.

Từng có khoảng thời gian Lê Thúy vỡ òa hạnh phúc khi thấy que thử thai xuất hiện 2 vạch. Nhớ lại lần mang bầu vào tháng 3/2024, cô xúc động: “Cầm que thử thai lên 2 vạch, tôi đã ngồi trong nhà vệ sinh khóc rất nhiều, hạnh phúc vỡ òa khi mọi cố gắng, sự đau đớn được đền đáp.” Nhưng niềm vui trọn vẹn ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 ngày trước khi vụt tắt, khi bác sĩ đưa tin thai nhi bị vôi hóa và ngừng phát triển.

Đỗ An không tạo áp lực con cái cho Lê Thuý suốt 10 năm qua.

Trong hành trình tìm con đầy gian nan, Đỗ An nhiều lần trở thành điểm tựa tinh thần cho vợ. Anh từng nói với Lê Thúy rằng anh kết hôn với cô vì tình yêu, chứ không phải để cô mang trách nhiệm sinh con cho gia đình. Quan điểm này phần nào giúp nữ người mẫu giảm bớt áp lực mà bản thân từng đặt lên mình sau nhiều năm chưa thể làm mẹ. Lê Thúy cũng từng chia sẻ gia đình Đỗ An khá thoải mái về chuyện con cái. Dù vậy, với một người luôn khao khát được làm mẹ, nữ người mẫu thừa nhận bản thân vẫn không dễ dàng buông bỏ hành trình này.

Vì vậy, dù đã nói với chồng rằng sẽ để mọi chuyện thuận theo duyên số, Lê Thúy vẫn tiếp tục làm IVF. Nữ người mẫu từng nghẹn ngào nói: “Tôi làm đến khi tôi không thở nữa thì thôi”.

Lê Thuý cho biết thấy may mắn khi có người chồng như Đỗ An.