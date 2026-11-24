Các đại biểu thực hiện nghi thức thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 3 - Ảnh: X.P

Tham dự có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương và đông đảo bà con nhân dân.

Quang cảnh lễ thông xe kỹ thuật - Ảnh: X.P

Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu là dự án thành phần 2 thuộc Dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, khởi công tháng 01/2023, tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng do Sở Tài chính làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công chính là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương.

Tuyến đường chính có tổng chiều dài hơn 2,8 km, điểm đầu giao Quốc lộ 1 tại xã Quảng Ninh, điểm cuối giao đường Võ Nguyên Giáp tại phường Đồng Hới, vận tốc thiết kế 60 km/h.

Các đại biểu tham dự buổi lễ - Ảnh: X.P

Các đại biểu tham dự buổi lễ - Ảnh: X.P

Cầu Nhật Lệ 3 có tổng chiều dài 561,4m (gồm cầu chính và cầu dẫn), mặt cắt ngang rộng 23,5 m, 4 làn xe. Kết cấu cầu chính là hệ vòm thép với 2 mặt phẳng vòm kết hợp hệ dây cáp treo và dầm liên tục bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Phương án kiến trúc cầu mang tên “Thiên nhiên hùng vĩ”, được lựa chọn thông qua thi tuyển kiến trúc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn tặng quà cho các hộ dân tiêu biểu trong bàn giao mặt bằng - Ảnh: X.P

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vương Quốc Tuấn và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương tặng quà cho các hộ dân tiêu biểu trong bàn giao mặt bằng - Ảnh: X.P

Sau gần 4 năm thi công, chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động Nhân dân tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện dự án. Đến thời điểm hiện tại công trình đã đủ điều kiện thông xe kỹ thuật. Khi đưa vào khai thác, công trình được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực cho các cầu hiện hữu, kết nối tuyến đường ven biển, góp phần tạo điểm nhấn kiến trúc, thúc đẩy phát triển đô thị và du lịch khu vực Đồng Hới.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: X.P

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông có vai trò quan trọng trong mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và nâng cao đời sống Nhân dân. Với ý nghĩa đó, dự án Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu được tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai nhằm tăng cường kết nối giữa Quốc lộ 1 với tuyến đường ven biển, tạo thêm điều kiện phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ ở khu vực phía Đông Nam.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đạt, Giám đốc Sở Tài chính, đại diện chủ đầu tư phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: X.P

Ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của chủ đầu tư, các cơ quan, địa phương liên quan cùng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường, những người đã bám công trường ngày đêm, thi công “3 ca, 4 kíp” để đảm bảo tiến độ dự án, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đặc biệt gửi lời cảm ơn trân trọng tới các hộ dân trong vùng dự án đã đồng thuận, bàn giao mặt bằng, góp phần quan trọng vào quá trình triển khai công trình. Sự ủng hộ và chia sẻ của người dân là cơ sở để tỉnh tiếp tục thực hiện các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Cầu Nhật Lệ 3 đủ điều kiện thông xe kỹ thuật - Ảnh: X.P

Sau lễ thông xe kỹ thuật, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải tiếp tục tập trung hoàn thành những công việc còn lại, bảo đảm các điều kiện để đưa công trình vào khai thác an toàn, hiệu quả.