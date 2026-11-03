Lê Thế Anh SN 1985 quê Nghệ An chuyển nhầm 70.000.000 đồng khi đến Quảng Trị làm việc, công an xác minh giao dịch

Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Trị đưa tin, ngày 19/10, anh Lê Thế Anh (sinh năm 1985, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) trong quá trình đến địa bàn xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị làm việc đã chuyển nhầm 70.000.000 đồng vào tài khoản của người khác.

Công an xã Hoàn Lão giúp người dân nhận lại 70.000.000 đồng chuyển khoản nhầm - Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Sau khi phát hiện sự việc, anh Thế Anh đã đến Công an xã Hoàn Lão trình báo, đề nghị hỗ trợ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã khẩn trương xác minh, triển khai các biện pháp cần thiết, giúp anh Thế Anh nhận lại toàn bộ số tiền chuyển nhầm.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an xã, ngày 2/11/2026, anh Lê Thế Anh đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với lực lượng Công an xã Hoàn Lão.

Anh Lê Thế Anh đã viết thư cảm ơn lực lượng Công an xã Hoàn Lão - Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hoàn Lão tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, trách nhiệm, gần gũi với Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an cơ sở, thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”.

Sự việc là lời nhắc nhở người dân cần thận trọng khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng, đặc biệt với những khoản tiền có giá trị lớn. Trước khi xác nhận giao dịch, người chuyển nên kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người thụ hưởng và số tiền để hạn chế nguy cơ chuyển nhầm.

Trong trường hợp phát hiện chuyển khoản nhầm, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý, tránh tự ý thực hiện những giao dịch khác khi chưa xác minh đầy đủ thông tin.