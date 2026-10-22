Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Thanh niên xung phong tại xã Đồng Văn

Các đại biểu thắp nến tri ân các Anh hùng Thanh niên xung phong tại Tượng đài Thanh niên xung phong xã Đồng Văn.

Con đường Hạnh Phúc được khởi công năm 1959, hoàn thành năm 1965, với sự tham gia của hơn 1.000 thanh niên xung phong thuộc 8 tỉnh miền Bắc cùng 1.200 dân công địa phương. Công trình được hoàn thành với hơn 2,2 triệu ngày công lao động, gần 3 triệu m³ đất đá được đào phá, san gạt. Trong quá trình mở đường, 14 thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh. Tượng đài Thanh niên xung phong được xây dựng nhằm ghi nhớ công lao, sự hy sinh của các thế hệ đi trước, đồng thời là địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Tại buổi lễ, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân đã tưởng niệm, dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng Thanh niên xung phong. 1.200 ngọn nến được thắp sáng, xếp thành hình cờ Đảng và cờ Tổ quốc, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến tuổi xuân, máu xương vì sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Đại biểu thắp hương tri ân các Anh hùng Thanh niên xung phong.

Thông qua hoạt động nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ; khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu, quyết tâm tiếp bước các thế hệ cha anh, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.