Dấu ấn của một danh tướng mở cõi

Theo hồ sơ lý lịch di tích lịch sử Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị lập, Nguyễn Hữu Cảnh là một danh tướng có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình mở mang bờ cõi và xác lập chủ quyền của dân tộc. Ông sinh năm Canh Dần 1650, tại vùng đất Chương Tín, huyện Phong Lộc (nay thuộc xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) trong một gia đình có truyền thống võ tướng. Theo gia phả dòng họ và một số tài liệu lịch sử, ông thuộc dòng dõi Ức Trai Nguyễn Trãi. Từ nhỏ, ông đã được giáo dưỡng trong môi trường gia đình giàu truyền thống yêu nước, được rèn luyện trở thành văn võ song toàn. Nguyễn Hữu Cảnh được hậu thế ghi nhớ là vị tướng coi trọng việc ổn định đời sống Nhân dân, góp phần xây dựng cộng đồng cư dân ở vùng đất phương Nam.

Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là người có công mở mang bờ cõi về phương Nam, góp phần định hình lãnh thổ Việt Nam ngày nay - Ảnh: NVCC

Trưởng thành trong thời kỳ đất nước có nhiều biến động, Nguyễn Hữu Cảnh sớm tham gia việc quân dưới sự chỉ huy của thân phụ là Khai quốc công thần Nguyễn Hữu Dật. Ông từng cùng cha trấn giữ các vùng biên ải phía Bắc của chính quyền chúa Nguyễn tại Quảng Bình. Năm 1672, khi mới 22 tuổi, Nguyễn Hữu Cảnh đã cùng thân phụ chỉ huy quân sĩ tham gia trận đánh lớn tại cửa sông Nhật Lệ, bảo vệ hệ thống lũy Trường Sa, lũy Trấn Ninh, góp phần đẩy lùi quân Trịnh về phía Bắc sông Gianh. Đây là một trong những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp cầm quân của vị tướng trẻ.

Dấu ấn lớn nhất làm nên tên tuổi Nguyễn Hữu Cảnh trong lịch sử dân tộc chính là sự nghiệp mở mang bờ cõi về phương Nam. Từ năm 1692 đến năm 1699, dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu, ông nhiều lần được giao trọng trách thống lĩnh quân đội tiến hành bình định, tổ chức và xác lập nền quản lý tại các vùng đất mới. Điều đáng ghi nhận trong sự nghiệp của ông là tư duy kết hợp giữa việc bảo vệ chủ quyền với ổn định đời sống, phát triển kinh tế và xây dựng cộng đồng cư dân.

Trong quá trình mở rộng bờ cõi, Nguyễn Hữu Cảnh đã vận động đông đảo lưu dân từ vùng Ngũ Quảng, gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Đức (Thừa Thiên-Huế ngày nay), Quảng Nam, Quảng Ngãi, vào phương Nam lập nghiệp. Cùng với việc tổ chức bộ máy hành chính, ông chú trọng khai khẩn đất đai, khơi thông sông ngòi, phát triển thủy lợi, khuyến khích sản xuất nông nghiệp, thương mại và tạo điều kiện để các cộng đồng dân cư cùng sinh sống.

Các chính sách được triển khai theo hướng hòa hợp, tôn trọng phong tục, tập quán của những cộng đồng người Việt, người Hoa, người Khmer, người Chăm... Qua đó, những vùng đất mới từng bước hình thành các đơn vị hành chính, làng xã, tạo nền tảng cho quá trình phát triển lâu dài và củng cố chủ quyền quốc gia.

Dòng họ Nguyễn Hữu và chính quyền địa phương luôn trân trọng gìn giữ nơi thờ tự Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh -Ảnh: NVCC

Theo ông Nguyễn Hữu Sinh, hậu duệ đời thứ 9 của Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh: Điểm đặc biệt trong cách làm của ngài Nguyễn Hữu Cảnh là lấy phát triển kinh tế, ổn định đời sống Nhân dân làm nền tảng. Ngài chủ trương kinh tế đi trước, quân đội theo sau; sử dụng sức mạnh quân sự khi cần thiết nhưng luôn coi trọng chính sách nhân đạo, hòa hợp. Bởi vậy, trong dân gian vẫn lưu truyền cách nói về Ngài: “Người mang gươm đi mở cõi nhưng không phải lúc nào cũng phải rút gươm”.

Những đóng góp của Nguyễn Hữu Cảnh đã tạo nên dấu mốc quan trọng trong tiến trình mở rộng lãnh thổ và xây dựng quốc gia Đại Việt. Sau khi ông qua đời, các triều đại phong kiến tiếp tục ghi nhận công lao, truy phong nhiều tước hiệu cao quý, suy tôn ông là bậc khai quốc công thần.

Gìn giữ di sản, tiếp nối giá trị tiền nhân

Với người dân vùng đất Chương Tín xưa, công lao của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được lưu giữ qua sử sách và đời sống văn hóa, tín ngưỡng cộng đồng. Để tưởng nhớ vị danh tướng có công với đất nước, con cháu dòng họ cùng chính quyền và Nhân dân địa phương đã gìn giữ nơi thờ tự ông. Đền thờ Vĩnh Yên (hay còn gọi là Vĩnh An) được dựng trên phần đất từ đường của dòng họ Nguyễn Hữu, trở thành địa chỉ sinh hoạt văn hóa tâm linh, giáo dục truyền thống lịch sử. Hiện nay, dự án đầu tư xây dựng Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh tại xã Trường Ninh đang được triển khai trên nền đất của Đền thờ trước đây. Công trình được mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu thăm viếng, tìm hiểu lịch sử, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Vừa qua, Đền Vĩnh Yên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích quốc gia. Đây là sự ghi nhận đối với những giá trị lịch sử, văn hóa của di tích và công lao của danh tướng Nguyễn Hữu Cảnh, đồng thời đặt ra trách nhiệm cho địa phương trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy di sản.

Ông Trần Quang Minh, Bí thư Đảng ủy xã Trường Ninh, cho rằng: Việc Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh được công nhận di tích quốc gia là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương, góp phần khẳng định truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương vị danh tướng. Đây cũng là động lực để xã tiếp tục quan tâm gìn giữ, phát huy giá trị di tích, gắn bảo tồn di sản với giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Phối cảnh tổng thể công trình Đền thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh đang được xây dựng - Ảnh: NVCC

Theo ông Minh, Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh là một trong những điểm nhấn trong quần thể di tích của xã, có tiềm năng phát triển du lịch về nguồn, kết hợp tham quan danh lam, thắng cảnh. Thời gian tới, xã Trường Ninh sẽ xây dựng Đề án phát triển du lịch, đồng bộ triển khai các giải pháp theo nghị quyết đột phá về phát triển địa phương, trong đó xác định khu di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh là điểm du lịch trọng tâm. Cùng với quy hoạch, xã chú trọng quảng bá, liên kết, đào tạo nguồn nhân lực và tổ chức các hội nghị xúc tiến du lịch nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch trên địa bàn.

Hơn ba thế kỷ đã trôi qua, công lao của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vẫn được các thế hệ trân trọng, ghi nhớ. Bảo tồn di tích, lan tỏa giá trị lịch sử và khai thác hợp lý tiềm năng du lịch sẽ góp phần để Trường Ninh tiếp nối di sản tiền nhân, đưa niềm tự hào truyền thống trở thành nguồn lực phát triển quê hương.

Lệ Thủy

*Tài liệu tham khảo: Lý lịch di tích lịch sử Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị thực hiện