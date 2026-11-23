Ban Tổ chức tặng quà lưu niệm cho các đội thi

Hội thi thu hút 40 thí sinh đến từ các cơ sở lưu trú và cơ sở đào tạo du lịch trên địa bàn thành phố tham gia. Các thí sinh tranh tài ở hai nội dung thi chính là nghiệp vụ lễ tân và ngoại ngữ. Qua vòng sơ khảo, ban tổ chức sẽ lựa chọn 10 thí sinh vào vòng chung kết, dự kiến diễn ra ngày 1-12.

Các thí sinh sẽ tranh tài ở hai nội dung thi chính là nghiệp vụ lễ tân và ngoại ngữ

Hội thi Lễ tân khách sạn Đà Nẵng 2026 góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuẩn hóa kỹ năng nghề nghiệp và tăng cường tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách du lịch. Thông qua hội thi, đội ngũ nhân viên lễ tân tại các cơ sở lưu trú du lịch có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp và ngoại ngữ để phục vụ công việc đòi hỏi chất lượng ngày càng cao.

Bảo Nam