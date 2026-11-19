LE SSERAFIM sẽ tham gia 2026 MAMA AWARDS, sự kiện diễn ra trong hai ngày 20 và 21/11, tại Kyocera Dome Osaka, Nhật Bản.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là việc LE SSERAFIM sẽ lần đầu tiên mang những tiết mục trọng tâm từ chuyến lưu diễn thế giới thứ hai, 2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW, lên sóng truyền hình. Chuyến lưu diễn này khởi động tại Incheon vào tháng 7/2026, đi qua 22 thành phố tại Nhật Bản, Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á với tổng cộng 31 đêm diễn. Những màn trình diễn từng gây 'bùng nổ' trước khán giả tại các địa điểm tổ chức nay sẽ lần đầu tiên được giới thiệu đến đông đảo khán giả truyền hình.

Một điểm nhấn khác không thể bỏ qua là sân khấu quy mô lớn, với sự góp mặt của 70 vũ công. Từ những vũ đạo nhóm đầy năng động với sự phối hợp đồng bộ hoàn hảo của 70 nghệ sĩ biểu diễn cho đến các phân đoạn nhảy solo (dance break), sân khấu tại Kyocera Dome hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm thị giác vô cùng đa dạng và ấn tượng.

Tại các kỳ MAMA trước đây, LE SSERAFIM luôn để lại dấu ấn với những màn trình diễn đáng nhớ. Trong lần xuất hiện đầu tiên vào năm 2022, nhóm đã biểu diễn ca khúc đầu tay FEARLESS cùng ANTIFRAGILE, bài hát chủ đề trong mini album thứ hai qua đó khẳng định phong thái biểu diễn vượt xa một tân binh. Đến năm 2023, LE SSERAFIM tiếp tục khuấy động sân khấu với màn trình diễn hoành tráng ca khúc Eve, Psyche & the Bluebeard's wife, kết hợp cùng nhóm nhảy Mannequeen.

Trong khi đó, LE SSERAFIM, nhóm nhạc gồm: Kim Chaewon, Sakura, Huh Yunjin, Kazuha và Hong Eunchae vừa khởi động chuyến lưu diễn châu Á thứ ba tại Macau, sau khi bán sạch vé cho cả hai đêm diễn tại Đài Bắc.