Lễ rước kiệu truyền thống Đức Thánh Trần tại Đền Bảo Lộc

Đoàn rước rời Đền Bảo Lộc hướng về Lăng mộ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Đền Bảo Lộc nằm trên vùng đất gắn với quê hương, nơi lập ấp của An Sinh Vương Trần Liễu - thân phụ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Đây cũng là nơi lưu giữ những dấu tích, giá trị văn hóa, tín ngưỡng gắn với việc thờ phụng Đức Thánh Trần qua nhiều thế hệ.

Đội tế Nam quan thực hiện nghi thức xin rước chân nhang Đức Thánh Trần.

Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn (1228 -1300) là danh tướng kiệt xuất của triều Trần, có công lớn trong sự nghiệp bảo vệ đất nước trước các cuộc xâm lược của quân Nguyên - Mông thế kỷ XIII. Ông có những đóng góp quan trọng trong cả ba cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông. Đặc biệt, trong các cuộc kháng chiến năm 1285 và 1288, ông được giao trọng trách Quốc công Tiết chế, thống lĩnh toàn quân, trực tiếp chỉ đạo nhiều chiến dịch và trận đánh quan trọng, góp phần cùng triều đình và quân dân Đại Việt làm nên ba lần đại thắng quân Nguyên - Mông.

Đội tế Nam quan rước chân nhang Đức Thánh Trần để tiến hành khởi kiệu.

Không chỉ là một vị tướng tài ba, Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn còn để lại những tư tưởng sâu sắc về xây dựng sức mạnh đoàn kết, trọng dụng nhân tài và chăm lo sức dân. Những đóng góp của ông đối với đất nước được các thế hệ nhân dân ghi nhớ, tôn kính và suy tôn là Đức Thánh Trần.

Lễ hội truyền thống Đền Bảo Lộc được tổ chức hằng năm vào dịp tháng 8 âm lịch, là dịp để nhân dân tưởng nhớ công lao của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, đồng thời gìn giữ những nghi lễ, phong tục truyền thống gắn với di tích. Lễ hội cũng góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn và bồi đắp niềm tự hào về lịch sử dân tộc cho các thế hệ.

Đoàn rước kiệu trở về Đền Bảo Lộc thực hiện các nghi thức tâm linh.

Trong khuôn khổ lễ hội, Lễ rước kiệu là một nghi lễ quan trọng, được tổ chức trang trọng với sự tham gia của đông đảo nhân dân và du khách.

Mở đầu đoàn rước là đội Rồng - Sư tử, tiếp đến là cờ thần, trống đại lược, chiêng, trống ngũ lôi và dàn bát âm. Đoàn rước tiếp tục với các đội hình bát biểu, bát sà mâu, các mâm lễ, cờ lệnh, thập hầu, tiêu cổ, đại đao và các đội nghi trượng.

Hai kiệu Long Đình và Bát Cống được rước trong đoàn nghi lễ, cùng tàn, lộng, quạt và các đội chấp kích nam, nữ. Đi sau là đoàn tế nam cùng con cháu và nhân dân, du khách tham gia hành lễ.

Theo nghi lễ truyền thống, trước khi đoàn rước tiến vào Đền chính, đại diện nhân dân thực hiện nghi thức bái yết, nhận lệnh, nhận cờ và các lô nhang thờ Hưng Đạo Đại vương cùng các vị quan được thờ phụng tại di tích. Sau đó, các lô nhang được rước ra kiệu Long Đình và Bát Cống để tiếp tục hành lễ tới khu Lăng mộ Đức Thánh Trần.

Nghi lễ rước kiệu được thực hiện trang nghiêm, theo trình tự truyền thống, tạo không khí thiêng liêng cho ngày hội. Đây không chỉ là nghi lễ tưởng niệm một danh tướng có công lớn với dân tộc mà còn là hoạt động văn hóa cộng đồng, thể hiện sự tiếp nối của các thế hệ trong việc gìn giữ tín ngưỡng và phong tục truyền thống tại quê hương Bảo Lộc.

Đoàn rước trong Lễ hội rước kiệu truyền thống Đức Thánh Trần, Đền Bảo Lộc.

Thông qua lễ hội và các nghi lễ truyền thống, người dân địa phương bày tỏ lòng thành kính đối với Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, đồng thời gửi gắm ước nguyện về quốc thái dân an, cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Việc duy trì lễ rước kiệu và các hoạt động của lễ hội góp phần bảo tồn, phát huy giá trị Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Đền Bảo Lộc, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân và du khách.