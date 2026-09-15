Lễ rước di ảnh và giới bổn Đại giới đàn Thanh Kiểm từ chùa Vĩnh Nghiêm đến Việt Nam Quốc Tự

Trong tâm tư ký ức của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam lời dạy của Người vẫn còn vang mãi: “Giáo pháp của đức Phật rất đa dạng và vô lượng vô biên, nhưng chung qui đức Phật dạy cho chúng ta trì giới. Tức là không làm các điều xấu, làm các việc tốt. Tuy rằng, làm các việc tốt trừ các việc xấu nhưng điều quan trọng nhất là Tự Tịnh Kỳ Ý, tự làm cho tâm tánh tự làm cho ý của chúng ta trong sạch. Một khi ý đã trong sạch rồi dù việc tu hành hay việc của xã hội tất cả đều là Phật pháp, tất cả đều làm hoàn thiện cho giới đức của ta. Sau khi thọ giới rồi, quý vị cần phải học giới, phải trì giới, tinh tấn tu hành đến lúc viên mãn.”

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