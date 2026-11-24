Mới đây, Nguyễn Đức Hậu (SN 1987), được biết đến với biệt danh Lệ Rơi, bất ngờ chia sẻ hình ảnh đời thường trong một hội nhóm chuyên lưu giữ những ký ức của thế hệ 8X, 9X. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là những người từng theo dõi anh từ hơn 10 năm trước.

Dưới phần bình luận, nhiều người nhắc lại thời điểm Lệ Rơi nổi tiếng vào năm 2014 với những video hát lại các ca khúc quen thuộc. Không ít tài khoản bày tỏ sự bất ngờ trước diện mạo hiện tại của anh, trong khi một số người đặt câu hỏi về tính xác thực của tài khoản đăng bài.

Khi được nhắc đến biệt danh từng gắn liền với tên tuổi, người đăng bài cho biết bản thân không còn là Lệ Rơi của ngày trước mà chỉ đơn giản là "tôi của hiện tại".

Hình ảnh Nguyễn Đức Hậu hiện tại.

Sự xuất hiện này cũng khiến nhiều người tò mò về công việc và cuộc sống riêng của anh sau thời gian dài ít xuất hiện trước công chúng.

Lệ Rơi tên thật là Nguyễn Đức Hậu, sinh năm 1987, quê ở Hải Dương (nay thuộc TP Hải Phòng). Anh bất ngờ nổi tiếng vào năm 2014 nhờ loạt video hát lại các ca khúc được đăng tải trên mạng xã hội.

Dù không được đào tạo chuyên nghiệp về thanh nhạc, Lệ Rơi vẫn thu hút sự chú ý bởi giọng hát khác biệt, phong cách thể hiện tự nhiên cùng vẻ ngoài chân chất.

Từ một chàng trai làm nghề trồng ổi, Nguyễn Đức Hậu nhanh chóng trở thành cái tên được nhắc đến rộng rãi trên Internet. Sự nổi tiếng bất ngờ mang đến cho anh cơ hội tham gia một số chương trình giải trí, xuất hiện trong các sản phẩm video và phim chiếu mạng.

Lệ Rơi từng là hiện tượng mạng, nổi tiếng chỉ sau 1 đêm

Năm 2015, Lệ Rơi quyết định vào TP.HCM để tìm kiếm cơ hội phát triển trong lĩnh vực giải trí. Anh từng hợp tác mở công ty truyền thông, kinh doanh quán ăn và thay đổi ngoại hình với mong muốn xây dựng hình ảnh mới.

Tuy nhiên, con đường hoạt động nghệ thuật của Lệ Rơi không kéo dài. Sau nhiều lần thử sức với các công việc khác nhau, năm 2019, anh quyết định trở về quê, khép lại những dự định trong giới giải trí.

Năm 2024, Lệ Rơi từng chia sẻ về cuộc sống sau khi rời xa ánh đèn sân khấu. Anh cho biết đã quay lại công việc trồng ổi, từng làm công nhân tại một doanh nghiệp sản xuất đồ nhựa trước khi chuyển sang bộ phận hành chính nhân sự.

Thay vì tiếp tục tìm kiếm sự nổi tiếng, Nguyễn Đức Hậu mong muốn có cuộc sống ổn định, bình yên và dành thời gian hoàn thiện bản thân.

Những hình ảnh hiếm hoi của Lệ Rơi hiện tại

Nhìn lại quãng thời gian bất ngờ trở thành hiện tượng mạng, Lệ Rơi từng thừa nhận có những điều khiến anh hối tiếc. Trong đó, anh cho rằng bản thân đã dành quá nhiều thời gian chạy theo sự hào nhoáng, đồng thời để gia đình chịu những ảnh hưởng không mong muốn từ sự nổi tiếng.

Những năm gần đây, Lệ Rơi ít xuất hiện trên mạng xã hội. Trang cá nhân của anh chủ yếu cập nhật hình ảnh đời thường, không chia sẻ nhiều về công việc. Trong một bình luận gần đây, anh cũng tiết lộ bản thân vẫn chưa kết hôn.

Sau hơn một thập kỷ kể từ khi bất ngờ nổi tiếng, cuộc sống của Lệ Rơi đã có nhiều thay đổi. Dù không còn hoạt động trong lĩnh vực giải trí, sự xuất hiện trở lại của anh vẫn gợi nhớ về một trong những hiện tượng mạng từng thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng Việt Nam.